Arozarena reacciona FURIOSO ante ‘insulto’ de Cal Raleigh en el partido México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol

Randy Arozarena se convirtió en tendencia la noche del lunes luego de la derrota de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, por el desaire que tuvo el receptor rival y además compañero en Marineros de Seattle Cal Raleigh cuando no le quiso responder el saludo.

Una de las acciones que se pueden considerar omo graves faltas de respeto sin necesariamente decir algo, es dejar a alguien con el saludo en el aire o con la mano extendida, y eso sucedió en el juego, cuando Randy Arozarena tuvo temprano en el juego su primer turno al bat y al llegar a la caja de bateo, de forma deportiva se dirigió al receptor para saludarlo y Raleigh no hizo nada para responder la cortesía.

Luego Randy Arozarena se dispone a atacar los lanzamientos de Skenes en el duelo del Clásico Mundial de Beisbol que terminó 3-5 en favor de los locales Estados Unidos.

¿Posible razón de la negación del saludo Arozarena-Raleigh?

Los bateadores llevan consigo en sus manos brea, que es una sustancia que ayuda a adherirse mejor al bat y poder hacer un mejor contacto, lo cual es legítiimo y válido, pero no así para el lanzador o catcher, quienes podrían ser hasta expulsados del juego si se les encuentran sustancias o restos en sus guantes.

Arozarena seguramente traía en sus manos y Raleigh quiso evitar ese contacto, aunque clramente existen muchas formas y alternativas de responder un saludo, como un choque de puño, un gesto a la distancia, un movimiento de la mano entre otros.

Todo parece indicar que Raleigh tuvo una posición de rivalidad e indiferencia ante Randy Arozarena lo que hizo enojar al cubano-mexicano, quien ante los medios no se guardó la molestia.

Cal Raleigh refuses to shake hands with his Mariners teammate Randy Arozarena pic.twitter.com/YpTxhHmH9P — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 10, 2026

¿Qué dijo Randy Arozarena al respecto y por qué estalló?

Los periodistas en una zona mixta, le preguntaron a Arozarena por ese saludo negado, que si era una especie de juego, considerando que son compañeros en Seattle, y el jardinero izquierdo mostró su molestia al recordar la situación, reconoció que Raleigh tiene una linda familia que recientemente vio en el hotel del equipo y lo felicitaron por regresar al Clásico Mundial.

Pero luego se desató el toletero de las Grandes Ligas que se inició en Cuba y se profesionalizó en México.

"Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer es irse por casa de la pi..., a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El 'good to see you' que me dijo, que se lo meta en el cu...", fueron las palabras de Randy que han sacudido las redes en las últimas horas.

Randy Arozarena just went off on Cal Raleigh;



(Translated and written by Master Flip)



How do you think I should respond to Cal Raleigh? How should I put it to him?

I want to say it in four languages.



First in Spanish: The only thing he should be thankful for is having such… pic.twitter.com/3uuyjkZrmn — Master Flip 🇩🇴 (@Masterflip_) March 10, 2026

Se repite historia de Arozarena en el Clásico Mundial del 2023

Lo acontencido entre Arozarena y Raleigh, revive aquel momento hace tres años en el México vs Estados Unidos, cuando en la misma situación, el receptor Will Smith le negó el saludo al mexicano, por lo que todo esto parece tener un trasfondo.