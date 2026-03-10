Clásico Mundial de Beisbol; ¿qué es y cómo funciona la Regla de la Misericordia?

El Clásico Mundial de Beisbol ha sido un auténtico éxito hasta ahora y lo anterior se debe, en gran medida, al nivel que cada una de las selecciones ha presentado hasta ahora, incluyendo la de México. Ahora bien, ¿te has preguntado qué es y cómo funciona una norma conocida como La Regla de la Misericordia?

Se trata de una norma que se dejó ver en la última edición del 2023 y que tiene como objetivo claro mantener la competitividad en el diamante dentro de este Clásico Mundial de Beisbol. Y aunque el nombre por sí solo luce bastante llamativo, aquí conocerás qué significa en esencia la Regla de la Misericordia.

¿Qué es la Regla de la Misericordia y cómo se aplica en el Clásico Mundial de Beisbol?

Para esta edición del Clásico Mundial de Beisbol la organización decidió traer de vuelta la Regla de la Misericordia, la cual no es más que una disposición que permite dar por finalizado un encuentro antes de las nueve entradas cuando la diferencia entre ambas escuadras sea muy elevada.

En otras palabras, se trata de terminar el cotejo cuando la diferencia de carreras entre una selección y otra sea muy dispareja, un hecho que sucedió a partir del Clásico Mundial de Beisbol del 2023 cuando Corea del Sur derrotó a su similar de China por un marcador de 22-2.

La regla se aplica cuando un equipo tiene una ventaja de 15 carreras respecto a si rival después de la quinta entrada o, bien, una diferencia de 10 carreras después de la séptima entrada. Cabe mencionar que la Regla de la Misericordia únicamente se aplica tanto en fase de grupos como en cuartos de final, por lo que en semifinales y la gran final los juegos se disputan completos, por lo que esta se presentó en el duelo entre México y Brasil tras un 16-0 de parte de los aztecas.

¿Cómo le ha ido a México en sus primeros partidos en el Clásico Mundial de Beisbol?

Los primeros dos partidos que la Selección Nacional de México ha tenido en el Clásico Mundial de Beisbol terminaron con victoria, lo cual habla del poderío que el cuadro azteca tiene en este deporte. El primero de ellos fue un triunfo ante la Gran Bretaña, mientras que el segundo sugirió una victoria más frente a Brasil; tristemente, el último terminó en derrota frente a Estados Unidos.