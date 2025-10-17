Hugo Camberos dijo la verdad sobre si quiere irse de Chivas y sorprendió a todos

Hugo Camberos fue uno de los jugadores que más destacó con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, pues fue un revulsivo del equipo y se despachó con un doblete en los Octavos de Final ante Chile. Por lo anterior, es uno de los 4 futbolistas que más llamaron la atención de clubes de Europa , a donde se quiere ir, pero antes de ello deberá cumplir un objetivo con Chivas.

El extremo derecho sorprendió a todos al revelar la verdad, pues quiere irse a Europa, e incluso hay versiones que apuntan que el Guadalajara está negociando la venta de Camberos , pese a que en el mes de agosto renovó su contrato hasta 2028, luego de dimes y diretes durante el mercado de verano.

Hugo Camberos quiere salir de Chivas hacia Europa tras brillar en el Mundial Sub-20

“Me gustaría irme campeón, la verdad. Chivas me ha dado mucho desde que llegué a la casa club a los 12 años. [El equipo] me ha dado todo y quiero regresárselo con un trofeo o algo grande”, declaró el jalisciense en entrevista para Telemundo tras brillar en el Mundial Sub-20.

Los posibles destinos de Hugo Camberos en Europa

Hugo Camberos llamó la atención desde su debut con Chivas, el 11 de enero de 2025 en un partido ante Santos Laguna. Desde entonces, el extremo derecho causó sensación y fue vinculado en el mercado de verano al PSV de Países Bajos y al Club Brujas de Bélgica, aunque ninguna de las 2 opciones se concretó.

El jugador de 18 años ahora tiene varios pretendientes tras su destacada actuación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, los cuales son:



Brujas, club con el que supuestamente Chivas negocia su salida

Sevilla, club al que dirige actualmente Matías Almeyda.

La cláusula de salida de Hugo Camberos con Chivas

Hugo Camberos firmó renovación de contrato con Chivas hasta diciembre de 2028, aunque con una cláusula en caso de que algún equipo europeo lo quiera. De acuerdo con el periodista César Huerta, cualquier club deberá pagar 10 millones de dólares (183.8 millones de pesos) por el extremo derecho.