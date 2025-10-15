Chivas estaría negociando venta de Hugo Camberos, tras el Mundial Sub 20

El jugador de cualidades ofensivas de Chivas, Hugo Camberos, agradó en el Mundial Sub 20 con el combinado nacional de Eduardo Arce, y el equipo rojiblanco ya estaría escuchando ofertas por sus servicios, siendo específicamente el conjunto de Brujas de Bélgica, el que ya se puso en contacto.

Todo esto en el terreno de los reportes de prensa y rumores, Camberos sería del interés de este equipo de tradición en Europa y en el contacto hecho con los los tapatíos, habrían hecho una propuesta, que de momento no convencería a las pretenciones de Chivas.

Y es que el especialista en temas de fichajes, César Luis Merlo, entre otros jugadores destacados de México en el Mundial, el equipo que ya hizo contacto oficial fue Brujas, por Camberos, que pone en la mesa 6 millones de dólares, pero posiblemente en un modelo especial de pago, que podría ser en parcialidades.

¿Cuánto vale Hugo Camberos y cuánto ofrece Brujas?

En este reporte que no es oficial de los equipos Chivas y Brujas ni del jugador o su entorno, se dice que por Hugo Camberos pondrían seis millones de dólares, y de acuerdo a Transfermarkt, el futbolisa ofensivo estaría valorado en casi tres millones de dólares.

Chivas tendría que revisar la propuesta y si quieren darle salida al jugador mexicano, y el futbolista también desea iniciar una aventura por Europa, podrían seguir los acuerdos para eventualmente salir en diciembre en el mercado de transferencia.

Eso sin olvidar que otra selección podría también lanzar una puja por Camberos y escuchar lo que más convenga a todas las partes.

Camberos por su parte, ya regresó de la aventura mundialista en Chile y está trabajando con Chivas para la Jornada 13 del torneo mexicano, en la que enfrentan como locales a Mazatlán, en lo que es la recta final del Apertura 2025 de la Liga MX a la cual el rebaño se quiere colar a la Liguilla o al menos ahora en el noveno sitio, tiene puesto de Play In.