La IA analiza la lesión de Rodrigo Huescas y predice si llegará al Mundial 2026

Rodrigo Huescas fue operado con éxito de la grave lesión que sufrió en la UEFA Champions League ante Qarabag. Por esta razón, se abre la esperanza de poder verlo jugando para México en el próximo Mundial 2026 . Sin embargo, los tiempos son muy justos y un extenso análisis realizado por la inteligencia artificial de ChatGPT predijo si el lateral derecho de Copenhague estará presente en la cita mundialista.

La inteligencia artificial ve poco probable que Huescas llegue al Mundial 2026

La herramienta de Open AI aseveró que es posible que Huescas llegue al Mundial 2026, pero afirmó que no es lo más probable: tiene una ventana estrecha (8 meses) que lo coloca en el límite de la recuperación típica. De esta manera, el mexicano debería tener una recuperación prácticamente perfecta para poder ser convocado por Javier Aguirre a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, Kevin Álvarez podría ser su reemplazo en caso de no llegar .

Instagram: Rodrigo Huescas / Selección Mexicana

Probabilidades de que Rodrigo Huescas juegue el Mundial 2026

La IA menciona que existe entre un 30 y 50% de que Huescas esté físicamente disponible (haber regresado a partidos profesionales) para junio 2026. Justificó su respuesta diciendo que entre 7 y 9 meses es la ventana en la que muchos profesionales vuelven; con 8 meses Huescas está en el límite inferior de ese rango, por lo tanto, es plausible pero no seguro.

No obstante, ChatGPT afirma que hay entre un 20 y 35% de probabilidades de que el lateral sea convocado y juegue minutos durante el Mundial 2026. La IA menciona que volver a competir no implica estar en forma para disputar un Mundial, ya que muchos entrenadores suelen preferir jugadores con partidos recientes en las piernas.

Finalmente, la inteligencia artificial señala que existen menos del 15% de probabilidades de que Huescas sea titular desde el inicio del torneo: con solo 8 meses y sin suficientes minutos de competencia, lo más probable es que sea opción de banquillo o que no tenga la seguridad para empezar de titular.

¿Qué dice la ciencia sobre la recuperación de la lesión de Rodrigo Huescas?

La pauta clásica de recuperación tras una reconstrucción del LCA en futbolistas profesionales suele situarse en 7–9 meses para volver a competir, aunque muchos estudios recomiendan prudencia y muestran que alcanzar el nivel pre-lesión puede tardar 9–12 meses o más. Además, existe un riesgo no despreciable de nueva lesión tras volver.

Metaanálisis muestran que una proporción alta de atletas vuelven al deporte (en estudios con población élite las cifras varían; por ejemplo, entre 64 y 83% retornan al nivel previo en diferentes series), pero el rendimiento y la cantidad de minutos pueden tardar más en normalizarse.