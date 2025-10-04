deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

América invirtió millones en él, su precio cayó en picada, pero Aguirre lo regresa a la Selección Mexicana

Kevin Álvarez vuelve a la Selección Mexicana tras perder protagonismo en América y ver caer su valor de mercado. Así lo decidió Javier Aguirre

América pagó mucho por él, hoy no juega, pero es convocado a la Selección Mexicana
TV Azteca
América pagó mucho por él, hoy no juega, pero es convocado a la Selección Mexicana
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Compartir

El Club América suele invertir mucho dinero en jugadores en cada libro de pases, pues es uno de los equipos que más capital maneja dentro de la Liga BBVA MX. Una de las inversiones que no salió como esperaba fue la de Kevin Álvarez, lateral derecho que llegó desde Pachuca a cambio de 10 millones de euros, por su bajo rendimiento y pérdida de protagonismo .

Resulta que Álvarez perdió la titularidad con el América en este Apertura 2025 y su precio cayó considerablemente: de 7 a 3 millones de euros, según Transfermarkt. No obstante, esto no fue un impedimento para que Javier Aguirre convocara al nacido en Colima a la Selección Mexicana de cara a la fecha FIFA de octubre.

Kevin Álvarez perdió la titularidad con el América
@kevinalvarez / IG
Kevin Álvarez perdió la titularidad con el América

Según reportes de medios mexicanos, Kevin Álvarez es la principal opción del ‘Vasco’ Aguirre para reemplazar a Rodrigo Huescas, quien sufrió una lesión de rodilla que lo dejará fuera más de seis meses. Desde el cuerpo técnico del combinado azteca creen que el canterano de Pachuca es el jugador ideal para cubrir su posición.

TE PUEDE INTERESAR:

De no jugar en América a estar a un paso del Mundial 2026

Kevin Álvarez suma 10 partidos con América en la temporada 2025/26, pero apenas acumula 508 minutos. El lateral de 26 años dejó de ser considerado titular por André Jardine, pero ahora mismo está ante una oportunidad de oro de poder disputar el Mundial 2026.

La posición de lateral derecho quedó vacante en México tras la baja de Huescas, por lo que Álvarez tendrá la misión de convencer a Aguirre para disputar la próxima Copa del Mundo. Su evaluación será durante los amistosos contra Ecuador y Colombia. En caso de hacer un buen papel, podría asegurarse su boleto al próximo campeonato mundial.

La última vez que Kevin Álvarez jugó con la Selección Mexicana

El futbolista del América lleva varios años sin defender la playera de México. Su último partido con el combinado nacional fue en 2023, cuando participó en los amistosos ante Australia y Uzbekistán. Desde entonces, no había vuelto a recibir una convocatoria.

Selección Mexicana
Club América
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×