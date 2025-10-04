América invirtió millones en él, su precio cayó en picada, pero Aguirre lo regresa a la Selección Mexicana

El Club América suele invertir mucho dinero en jugadores en cada libro de pases, pues es uno de los equipos que más capital maneja dentro de la Liga BBVA MX. Una de las inversiones que no salió como esperaba fue la de Kevin Álvarez, lateral derecho que llegó desde Pachuca a cambio de 10 millones de euros, por su bajo rendimiento y pérdida de protagonismo .

Resulta que Álvarez perdió la titularidad con el América en este Apertura 2025 y su precio cayó considerablemente: de 7 a 3 millones de euros, según Transfermarkt. No obstante, esto no fue un impedimento para que Javier Aguirre convocara al nacido en Colima a la Selección Mexicana de cara a la fecha FIFA de octubre.

@kevinalvarez / IG Kevin Álvarez perdió la titularidad con el América

Según reportes de medios mexicanos, Kevin Álvarez es la principal opción del ‘Vasco’ Aguirre para reemplazar a Rodrigo Huescas, quien sufrió una lesión de rodilla que lo dejará fuera más de seis meses. Desde el cuerpo técnico del combinado azteca creen que el canterano de Pachuca es el jugador ideal para cubrir su posición.

TE PUEDE INTERESAR:



De no jugar en América a estar a un paso del Mundial 2026

Kevin Álvarez suma 10 partidos con América en la temporada 2025/26, pero apenas acumula 508 minutos. El lateral de 26 años dejó de ser considerado titular por André Jardine, pero ahora mismo está ante una oportunidad de oro de poder disputar el Mundial 2026.

La posición de lateral derecho quedó vacante en México tras la baja de Huescas, por lo que Álvarez tendrá la misión de convencer a Aguirre para disputar la próxima Copa del Mundo. Su evaluación será durante los amistosos contra Ecuador y Colombia. En caso de hacer un buen papel, podría asegurarse su boleto al próximo campeonato mundial.

La última vez que Kevin Álvarez jugó con la Selección Mexicana

El futbolista del América lleva varios años sin defender la playera de México. Su último partido con el combinado nacional fue en 2023, cuando participó en los amistosos ante Australia y Uzbekistán. Desde entonces, no había vuelto a recibir una convocatoria.