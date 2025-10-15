Mundial 2026: Rodrigo Huescas y el VIDEO que abre una esperanza de verlo en la próxima Copa del Mundo

Restan alrededor de ocho meses para que se lleve a cabo uno de los eventos deportivos más importantes de la última década, el cual es el Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá. ¿ Rodrigo Huescas alcanzará a recuperarse para formar parte de la Selección Mexicana?

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Para poner un poco de contexto, fue hace unas semanas cuando Rodrigo Huescas se lesionó durante la fecha 2 de la Champions League en la derrota que el Copenhague sufrió ante el Qarabag. Al final, el canterano de Cruz Azul no pudo seguir en la cancha al sufrir una lesión en la rodilla.

¿Rodrigo Huescas volverá antes del Mundial 2026?

Después de que se confirmó una lesión de ligamento cruzado de su rodilla derecha, las expectativas de que Rodrigo Huescas regresara antes del Mundial 2026 eran casi nulas; sin embargo, recientemente se compartió un video en el que el mexicano ha comenzado con su proceso de rehabilitación.

Rodrigo Huescas has successfully undergone ACL surgery and has begun his rehabilitation process.



Wishing him a speedy recovery! ❤️🙏🏼🇲🇽



pic.twitter.com/JpZk62h0ss — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 14, 2025

En el video, se puede apreciar cómo Rodrigo Huescas ha comenzado a hacer trabajo físico limitado a través de una bicicleta estética. El semblante de dolor en el mexicano es claro, aunque luce interesante que su rehabilitación haya comenzado con mucho tiempo de espera para la Copa del Mundo, en donde espera ser convocado por el Vasco Aguirre.

¿Quién es el titular de la lateral derecha en la Selección Mexicana?

En estos momentos, el titular por la banda derecha de la Selección Mexicana rumbo a la próxima Copa del Mundo es desconocido, pues el Vasco Aguirre ha probado con elementos como Kevin Álvarez, Jorge Sánchez e incluso el mismo Israel Reyes, aunque ninguno de los antes mencionados se ha ganado la confianza total del técnico.

Rodrigo Huescas es el mejor lateral derecho mexicano de la actualidad y había ilusión de poder verlo como titular en el Mundial por todo lo que suma con balón (conducciones, servicios laterales, profundidad).



Sistemáticamente, era el ideal para crear la amplitud en la derecha. pic.twitter.com/M2mFr7KUPj — Oscar Mendoza (@oscarmendoza02) October 2, 2025

¿Cuánto es el tiempo de recuperación para la lesión de Rodrigo Huescas?

Una lesión de ligamento cruzado es considerada de las peores que cualquier futbolista, o atleta en general, puede sufrir, pues el periodo de recuperación puede ir desde los 6 a los 9 meses. En caso de que Rodrigo Huescas pueda recuperarse al cien por ciento antes del Mundial 2026 , aún tendría que agarrar cierto nivel de regularidad con su equipo para pensar en ser convocado a la Selección Mexicana.