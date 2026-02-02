IA revela el equipo que anotará primero en el Super Bowl 2026 entre Seattle y Nueva Inglaterra

Restan solo unos días para disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes del año. El Super Bowl 2026 de la NFL finalmente está por llegar, motivo por el cual aquí conocerás al equipo que tiene más probabilidades de anotar primero según la Inteligencia Artificial.

Ritual NFL El Resumen| El millonario contrato de Dak y el análisis de la Semana 1 de la NFL

Para esta edición del Super Bowl 2026 los equipos que buscarán el Vince Lombardi son Los Halcones Marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Seattle venció en la final de la Conferencia Nacional a los Carneros de Los Ángeles, mientras que NE hizo lo propio en la Conferencia Americana frente a Denver.

¿Quién anotará primero en el Super Bowl de la NFL, según la IA?

Se le preguntó a Chat GPT respecto a su candidato principal para obtener el anillo de Super Bowl en la edición de 2026. La Inteligencia Artificial asegura que la predicción es muy complicada, aunque, de acuerdo con distintas casas de apuestas, el favorito a quedarse con el triunfo son los Halcones Marinos de Seattle, lo cual hace que las probabilidades de que este cuadro anote primero sean más altas.

Te puede interesar: ¿Qué es la pubalgia, lesión que podría tener Gilberto Mora?

Te puede interesar: Técnico es despedido por realizar fichajes con IA

WE'RE GOING TO THE SUPER BOWL ‼️ pic.twitter.com/iGmrQdf8EH — xz* - Seattle Seahawks (@Seahawks) January 26, 2026

De acuerdo con la IA, el equipo de la Conferencia Nacional parte como favorito a quedarse con el trofeo mayor de la NFL en este año debido al impacto tanto ofensivo como defensivo que tiene, mismo que, según sus características, serían mejores que lo hecho por Nueva Inglaterra hasta ahora.

Vale decir que, en la temporada regular, Seattle fue la escuadra que más triunfos obtuvo dentro de la Conferencia Nacional al sumar 14 victorias por solo tres descalabros. Además, tuvo la oportunidad de vencer a los 49ers de San Francisco en la Ronda Divisional, así como a los Carneros en la Final por 31-27.

¿Quién estará en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

Uno de los puntos que más llama la atención de los fanáticos es el Show de Medio Tiempo , mismo que, para esta edición del Super Bowl, será protagonizado por Bad Bunny. De hecho, algunos expertos consideran que este puede ser el show más visto en la historia debido al impacto mundial que tiene el reguetonero puertorriqueño.

