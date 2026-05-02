¿Podio? IA predice el LUGAR en que quedará Checo Pérez en el GP de Miami

Estamos a unos días para que la Fórmula 1 regrese luego del parón de actividades de más de un mes tras el GP de Japón. Ante esta situación, la IA ha dado a conocer el lugar en el que el piloto mexicano, Checo Pérez, podría quedar en el Gran Premio de Miami, el siguiente en el calendario.

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Como sabes, Checo Pérez volvió a la máxima categoría del automovilismo después de un año sabático tras su complicada salida de Red Bull. Ahora, el experimentado piloto es la carta fuerte de Cadillac, escudería que está haciendo su debut en la Fórmula 1 precisamente en la temporada 2026.

¿En qué lugar quedará Checo Pérez en el GP de Miami, según la IA?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini respecto a la actuación que Checo Pérez tendrá en el Gran Premio de Miami. De acuerdo con su postura, es prácticamente imposible que el mexicano luche por el primer lugar considerando que Cadillac está en su temporada de debut.

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Sin embargo, el hecho de que Checo Pérez haya terminado las tres carreras con un monoplaza prácticamente nuevo da pie a que el mexicano no solo termine una carrera más, sino que comience a ganar posiciones en la parrilla de salida a fin de ganar los primeros puntos para la escudería.

Dicho lo anterior, la IA considera que el objetivo principal de Checo Pérez es terminar entre las primeras diez posiciones en el GP de Miami para, así, sumar sus primeras unidades como piloto de Cadillac, hecho que sería histórico si se confirma un resultado similar en territorio norteamericano.

¿Cuándo y a qué hora será el GP de Miami?

Prepárate, pues el regreso de la Fórmula 1 está más cerca que nunca. El calendario establece que el Gran Premio de Miami, uno de los más importantes de la temporada, se llevará a cabo el fin de semana del 1 al 3 de mayo del 2026, por lo que la carrera está programada para el domingo a las 14:00 horas, tiempo centro de México.