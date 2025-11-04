La IA ya predijo quién ganará la Liga BBVA MX femenil tras la confirmación de la liguilla.

Mientras que la Liga BBVA MX masculina tiene partidazos en la fecha 17 para definir los playoffs y play-in, la Liga MX femenil ya tiene confirmados sus cruces de cuartos de final y son oficiales . En ese sentido, muchos fanáticos ya hacen especulaciones sobre qué equipo tiene más posibilidades de quedarse con el título.

En ese contexto, TV Azteca Deportes recurrió a un informe de la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT (que predijo los rivales de México en el Mundial 2026) . Este reporte aseguró que Tigres UANL se lleva la delantera porque ha sido el equipo más sólido: mejor diferencia de goles, solo una derrota en la fase regular, y entra a la liguilla con ventaja en “confianza”.

Cabe destacar que ni ChatGPT ni ninguna IA tiene la posibilidad de predecir el futuro, pero cuenta con una base de datos muy extensas que le permiten realizar estimaciones cercanas a la realidad. De esta manera, las jugadoras de la Universidad Autónoma de Nuevo León tienen más posibilidades que sus rivales para ganar la Liga BBVA MX femenil.

La posibilidad de cada equipo de ganar la Liga BBVA MX femenil

Tigres Femenil: 28 % — Mejor ubicación (42 pts), +49 de diferencia de goles y gran consistencia.

— Mejor ubicación (42 pts), +49 de diferencia de goles y gran consistencia. Pachuca Femenil: 22 % — Mismos puntos que Tigres en fase regular (42) pero diferencia de goles inferior (+40) lo deja un escalón abajo.

— Mismos puntos que Tigres en fase regular (42) pero diferencia de goles inferior (+40) lo deja un escalón abajo. América Femenil: 17 % — Tercero con 38 pts, buena ofensiva, ya acostumbrado a estas fases.

— Tercero con 38 pts, buena ofensiva, ya acostumbrado a estas fases. Toluca Femenil: 12 % — Cuarto con 35 pts, ventaja de posición, pero menor margen respecto a los tres primeros.

— Cuarto con 35 pts, ventaja de posición, pero menor margen respecto a los tres primeros. Chivas Femenil: 8 % — Quinto con 33 pts, está en buena forma pero le falta ese “plus” para rivalizar consistentemente con los top 3.

— Quinto con 33 pts, está en buena forma pero le falta ese “plus” para rivalizar consistentemente con los top 3. Rayadas de Monterrey Femenil: 6 % — Sexto con 32 pts, lo justo para clasificar, tendrá que “romper” su techo para llegar a campeón.

— Sexto con 32 pts, lo justo para clasificar, tendrá que “romper” su techo para llegar a campeón. Cruz Azul Femenil: 4 % — Séptimo con 28 pts, entra con poco margen de error.

— Séptimo con 28 pts, entra con poco margen de error. Bravas de Juárez Femenil: 3 % — Octavo con 27 pts, es muy difícil que logre la hazaña ante rivales más sólidos.

Tigres Femenil cierra el Apertura 2025 marcando 60 goles.



Máxima cifra en la historia de ‘Las Amazonas’ en la Liga MX Femenil



Jenni Hermoso y Diana Ordóñez fueron las máximas romperredes de ‘Las Amazonas’ con 14 goles cada una pic.twitter.com/WFLeImXpm5 — Rafael Rivera (@RafaDato2) November 2, 2025

¿Cómo se juegan los cuartos de final de la Liga MX femenil?