Estos serían los rivales de México en el Mundial 2026, según las predicciones de la IA

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, además de tener una metodología distinta a la habitual , se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2025. México se aseguró un cupo al ser anfitrión del torneo y, gracias a una predicción realizada por la inteligencia artificial de ChatGPT, se dieron a conocer los posibles rivales de la Selección Mexicana con una potencia dentro de su grupo.

El primer rival de México, según ChatGPT, será Alemania. Tal y como sucedió en el Mundial de Rusia 2018, la herramienta de Open AI cree que la selección europea quedará ubicada en el Bombo 2 (actualmente °10 en el ranking FIFA) y será rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo. Por otro lado, México realizó un pacto con la FIFA previo al inicio del Mundial .

@DFB_Team / X La selección de Alemania sería rival de México en 2026

Si bien es cierto que actualmente está ubicado en el Bombo 2, la inteligencia artificial cree que Japón será el contrincante de México proveniente del Bombo 3. ChatGPT describe a los nipones como un equipo competitivo, con ritmo, pero sin el peso histórico europeo o sudamericano. Actualmente, están ubicados en la posición número 19 del ranking FIFA.

TE PUEDE INTERESAR:



Finalmente, el grupo de México lo cerraría Cabo Verde, equipo que jugará por primera vez la Copa del Mundo de la FIFA. La IA predijo que los africanos serán rival de la Selección Mexicana en la primera fase del próximo Mundial, siendo una de las sorpresas en las clasificatorias de la CAF (Confederación Africana de Futbol).

El grupo de México en la Copa del Mundo 2026, según la IA

México

Alemania

Japón

Cabo Verde

TV Azteca Japón y Cabo Verde completarían el grupo de México en 2026

¿Cómo se determinan los bombos para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

Con el nuevo formato de 48 equipos, habrá 12 cabezas de serie en la fase de grupos de esta edición mundialista. Tres de ellos ya están confirmados: México, Canadá y Estados Unidos; por ser anfitriones del torneo. El resto de selecciones serán ubicadas según su posición dentro del ranking FIFA.

Esto quiere decir que los primeros 9 equipos del ranking serán los cabezas de serie restantes, mientras que el resto irá ocupando su lugar en los demás bombos de manera sucesiva. A la fecha del día de hoy, los cabezas de serie serían: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia; además de los tres ya mencionados.