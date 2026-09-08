INSÓLITO: IA pronostica altas probabilidades de que el equipo de Martin Anselmi descienda

Martin Anselmi no la ha pasado nada bien desde su salida de la Máquina Celeste de la Cruz Azul. El director técnico argentino no encontró su sitio en Portugal con el Porto, en Brasil con el Botafogo y parece que tampoco con el Elche en La Liga de España. De momento, su equipo es penúltimo de la clasificación general con una sola unidad ganada de 12 posibles y el famtasma del descenso ya acecha desde muy temprano en la temporada.

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La derrota en casa por 2-3 ante la Real Sociedad ha dejado muy mal parado el proyecto de Anselmi y un mal resultad en la siguiente fecha podría ser fatídico en su estadía. El horizonte no pinta nada sencillo para el Elche en las próximas dos semanas con su visita a San Mamés y su partido frente al Real Madrid. La Inteligencia Artificial de Twitter le da entre un 30% y 40% de que descienda a final de campaña.

Próximos partidos de Elche en La Liga

Sábado 12 de septiembre — Athletic Club vs Elche (visita, San Mamés) · ~18:30

Martes 15 de septiembre — Elche vs Real Madrid (casa, Martínez Valero) · ~21:30

Viernes 18 de septiembre — Espanyol vs Elche (visita) · ~21:00

Domingo 11 de octubre — Elche vs Celta de Vigo (casa)

Domingo 18 de octubre — Villarreal vs Elche (visita)

Por sí fuera poco, tras los compromisos con Athletic Club Bilbao y el cuadro merengue, tendrá que verse las caras con tres clubes que en el papel pelearán por no descender a final de la campaña.