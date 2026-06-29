Cruz Azul: esto es lo que todavía le debe el PAOK por Jorge Sánchez

Uno de los elementos más criticados en los años recientes es Jorge Sánchez, sin embargo es un futbolista que ya hizo carrera en Europa y los diferentes estrategas nacionales le traen para jugar con la selección. Sin embargo, alejados de los temas futbolísticos del lateral por derecha, aún existe una deuda del PAOK hacia Cruz Azul… incluso cuando los griegos ya vendieron al mexicano al Atlas. He aquí los detalles.

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¿PAOK le debe dinero a Cruz Azul por el fichaje de Jorge Sánchez?

El mercado griego se convirtió en un entorno donde futbolistas mexicanos y gente relacionada a la Liga BBVA MX fueron requeridos. Y pese a que volvió a México y regresó a Europa, Jorge Sánchez es tema de controversia porque se confirma que el conjunto de Grecia le debe dinero a los celestes por el fichaje.

Cuando se dio el traspaso de Cruz Azul al futbol griego, se habló de una cifra cercana a los 4 millones de dólares. Sin embargo, posteriormente se reportó una deuda del PAOK, que prácticamente sería del 100% del fichaje. Por eso, la venta del conjunto griego se daría por la misma cantidad por la que lo compró. En ese sentido, así se saldaría la deuda con los capitalinos.

En resumen, PAOK aún debe dinero por la compra que hicieron a Cruz Azul por Jorge Sánchez. Por ello, la venta que se hizo del equipo griego al Atlas, sería la solución a dicha deuda que tiene el club europeo. Y la cifra que se maneja ronda entre los 3.5 y 4 millones de dólares. Y es que si los griegos no pagan, La Máquina acudiría al TAS para que dicho tema lo resuelva la FIFA.

¿Cómo suplirá Cruz Azul “la baja” de Jorge Sánchez?

Aunque el futbolista de 28 años no formó parte del equipo en los meses recientes, Jorge Sánchez fue un jugador relevante en su regreso a la Liga BBVA MX. Sin embargo, en las charlas del futbol de estufa suena un nombre que podría ser opción de fichaje para Cruz Azul. Dicho hombre es Julián Araújo, que entre lesiones y baja de juego, no encuentra estabilidad en su carrera europea. Por ello, ya lo han tentado algunos clubes de México… donde los celestes suenan como una opción.