La IA dice qué le falta al América para poder ganar partidos: la estrategia que aplicaría ChatGPT

Mientras André Jardine se cansó de las derrotas en Club América y planea un movimiento , la inteligencia artificial (IA) le brindó consejos al cuerpo técnico y a la directiva para poder volver a ganar partidos, algo que no logra desde hace meses. Sin dudas es algo a lo que los aficionados americanistas no están acostumbrados.

Por un lado, un ex jugador de América está triunfando con goles en su nuevo equipo de la Liga BBVA MX ; por otra parte, las Águilas sorprenden para mal al no poder conseguir victorias en este Clausura 2026. Por eso, ChatGPT propuso un sistema de juego más directo y efectivo, una preparación física y mental optimizada y una gestión deportiva audaz con refuerzos clave.

Club América viene mal en el Clausura 2026|Crédito: @ClubAmerica / X

La IA de ChatGPT recomendó una estrategia integral que aborde aspectos tácticos, de gestión, preparación física, mentalidad y refuerzos, como así también una cohesión interna fuerte que elimine fracturas entre técnico (en este caso André Jardine) y jugadores.

El detalle de la estrategia de la IA para que Club América vuelva a ganar

1- Replantear el proyecto táctico: Chat GPT explica que el problema actual es que América domina la posesión pero no concreta goles y se queda sin ideas cuando enfrenta defensas cerradas. Para esto la IA recomienda transiciones rápidas y verticales y un mejor uso de bandas dinámicas. También pide un Plan B para partidos cerrados, como entrenar balones parados.

2- Recuperar intensidad física: La IA dice que el nivel físico de los de Coapa ha sido deficitario y refleja falta de chispa en los 90 minutos. Para eso recomienda trabajar cargas de entrenamiento personalizadas según el jugador y medir condición para llegar mejor al tramo final de partidos.

|Instagram clubamerica

3- Fortalecer la mentalidad y el liderazgo: ChatGPT explica que en la actualidad es muy importante incluir sesiones de coaching mental y liderazgo para recuperar confianza, tener capitanes con voz clara en el vestuario y compartir responsabilidad entre técnico y jugadores.

4- Gestión deportiva y refuerzos: ChatGPT asegura que el plantel tiene talento, pero que refuerzos puntuales en posiciones clave pueden marcar la diferencia. De hecho, el propio André Jardine pidió un delantero más. De todos modos, la IA pidió un mediapunta. También asegura que no deben darse casos de exceso de NFM como ya ha pasado.

5- Metas claras y medibles: La IA pide poner objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ejemplo:

Corto plazo: marcar 2 goles por partido en los próximos 5 juegos para poder clasificar a Liguilla.

marcar 2 goles por partido en los próximos 5 juegos para poder clasificar a Liguilla. Mediano plazo: recuperar identidad de ataque antes de la mitad de la temporada.

recuperar identidad de ataque antes de la mitad de la temporada. Largo plazo: repetir calidad competitiva en torneos internacionales.

¿Hace cuánto el Club América no puede ganar?

La última victoria de América fue en la vuelta de cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX y no sirvió de nada porque perdió en el resultado global por 3-2. Ganó apenas 1 de los últimos 6 partidos.

