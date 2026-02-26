La IA revela quiénes son los 3 centrodelanteros que Javier Aguirre debe convocar en México

Mientras que muchos se preguntan si Santiago Gimenez llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en general hay cierto debate y preocupación acerca de quiénes serán los centros delanteros de la Selección Nacional de México para la justa internacional más importante. Con nombre rutilantes en carpeta de Javier Aguirre, ahora la inteligencia artificial (IA) revela quiénes deberían estar en la convocatoria final.

Resulta que la inteligencia artificial de Google (Gemini) se centró tanto en actualidad como en historia y aseguró que los 3 centrodelanteros que deben ir a la Copa del Mundo 2026 son Santi Gimenez, Raúl Jiménez y La Hormiga González, quien anotó su primer gol en la selección azteca.

De este modo el nombre que no apareció entre los tres mencionados es nada menos que el de Julián Quiñones, quién se viene destacando en la liga saudí con un promedio goleador realmente alto, sobre todo tomando en cuenta este 2026. De todas maneras la IA explicó por qué no lo nombró y dejó contentos a sus fanáticos.

Los detalles de la convocatoria de los los centrodelanteros en México, según la IA

Santiago Giménez (AC Milan) – El Referente Europeo: Tras su exitoso paso por el Feyenoord, está en un club de la élite mundial. Aunque ha lidiado con algunas molestias físicas recientes, su jerarquía es indiscutible, dice la IA.

Raúl Jiménez (Fulham FC) – El Regreso del Lobo: uno de los regresos más sólidos en la historia reciente de la Selección. En la presente temporada 2025-26 con el Fulham, ha recuperado su versión más influyente en la Premier League.

Armando "Hormiga" González (Chivas) – La Revelación Goleadora: La gran sorpresa del ciclo. Se ha destapado como el mejor goleador mexicano de la Liga BBVA MX.

La IA aclara que es importante notar que Henry Martín ha tenido una baja sensible en su producción goleadora este año. Y, aunque muchos se preguntan por Julián Quiñones, la IA considera que Aguirre lo podría poner como extremo o segundo delantero.

Los números de los 4 delanteros de la Selección Nacional de México previo al Mundial 2026