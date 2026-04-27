La IA ya había anticipado el Pumas vs. América y ahora dice quién ganará

Mientras que hay una estadística que le da ilusiones a Club América ante Pumas UNAM, lo cierto es que el Clásico Capitalino tiene una expectativa muy alta, quizás es el partido más atrapante entre todos los que se darán en los cuartos de final de esta Liguilla del Clausura 2026. En ese marco, la IA de Google realizó una predicción sobre quién jugará las semifinales.

Así como la inteligencia artificial de Gemini ya había anticipado el Clásico Capitalino como cruce de cuartos de final, ahora la propia IA sostuvo que Pumas UNAM será el equipo que logre ganar y dejará eliminado a las Águilas de Coapa en el duelo que enfrentará al 1º y al 8º de la fase regular de este torneo de la Liga BBVA MX.

Crédito: Mexsport

“La lógica choca con la ‘mística’ y Pumas UNAM avanzará a semifinales. Esto es porque, a diferencia de otros años donde Pumas llegaba con garra pero poco futbol, este equipo del 2026 tiene equilibrio. La diferencia de 11 puntos en la tabla no es obra de la casualidad: hay solidez defensiva de Pumas y se cierra en el Estadio Olímpico Universitario”, asegurá la IA.

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Todas las veces que Club América eliminó a Pumas UNAM en la Liguilla

Verano 2002: América 2-1 Pumas en el global en semifinales.

América 2-1 Pumas en el global en semifinales. Clausura 2013: América 3-1 Pumas en el global en cuartos de final.

América 3-1 Pumas en el global en cuartos de final. Apertura 2014: América 1-1 Pumas en el global en cuartos (posición tabla fase regular).

América 1-1 Pumas en el global en cuartos (posición tabla fase regular). Apertura 2015: Pumas 4-3 en el global en semifinales.

Pumas 4-3 en el global en semifinales. Clausura 2018: América 6-2 Pumas en el global en cuartos.

América 6-2 Pumas en el global en cuartos. Apertura 2018: América 7-2 Pumas en el global en semifinales.

América 7-2 Pumas en el global en semifinales. Apertura 2021: Pumas 3-1 América en el marcador global en cuartos de final.

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¿Cuándo juega América ante Pumas UNAM en la Liguilla?

Diversos reportes indican que la ida entre América y Pumas se jugaría el domingo 3 de mayo en territorio del Estadio Banorte, iniciando a las 9:00 p.m. tiempo del centro del país. En cuanto al cierre de la llave, este se celebraría el domingo 10 de mayo en la casa de los Pumas, quedando pendiente la confirmación de la hora oficial.

