Su precio bajó casi a la mitad y aun así lo quieren a como dé lugar en este equipo de la Liga BBVA MX

A pesar de ser un talentoso futbolista con largo recorrido dentro del futbol brasileño, el valor de mercado de Raphael Veiga ha decaído un 45 por ciento durante los últimos dos años. El mediocampista de 30 años que juega para Palmeiras es uno de los deseos más grandes de André Jardine en el Club América y, según información de última hora, estaría a pequeños detalles de estampar su firma y convertirse en nuevo jugador azulcrema .

A principios de 2024, Raphael Veiga contaba con un precio de 18 millones de euros, según detalla Transfermarkt, sitio especializado en transferencias. No obstante, el futbolista brasileño fue perdiendo terreno con el paso del tiempo, a tal punto de no ser titular en el equipo que dirige Abel Ferreira . Por esta razón, actualmente cuenta con un valor de mercado de 10 millones de euros, es decir, un 45% menos.

El precio de Raphael Veiga cayó un 45% en los últimos dos años|Crédito: Raphael Veiga / FB

Raphael Veiga está a detalles de ser jugador del América

Según información que compartió el periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de fichajes mexicano, Raphael Veiga está muy cerca de firmar contrato con el América, ya que la directiva logró acordar con Palmeiras un préstamo por un año y con opción de compra. El propio corresponsal detalló que en estos momentos ya se cruzan documentos con los abogados del cuadro brasileño. De esta manera, las Águilas concretarían su cuarto refuerzo para el Clausura 2026.

🚨América llegó a un principio de acuerdo para fichar a Raphael Veiga, de Palmeiras. #TratoHecho ⬇️https://t.co/KQRQzzZ9fe pic.twitter.com/fjazB390d2 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 29, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



Un 2026 sin mucho protagonismo

El mediocentro ofensivo no ha tenido mucho protagonismo con Palmeiras durante este inicio de temporada. Jugó 3 de los 5 partidos que disputó el conjunto brasileño en el Campeonato Paulista y, además, solo fue titular en 2 de ellos. Como si fuera poco, Veiga integró el banquillo del ‘Verdao’ durante la primera fecha del Brasileirao y no sumó ningún minuto en el empate 2-2 ante Atlético Mineiro.

Lo cierto es que Veiga dejó de ser tomado en cuenta por su entrenador y esta es una señal que su tiempo en Palmeiras está llegando a su final. Todo parece indicar que, finalmente, Jardine podrá disfrutar de su petición, convirtiéndose en el fichaje más importante del América para afrontar este Clausura 2026 y tratar de revertir el mal inicio de torneo que las Águilas tuvieron.

