IFAB hace OFICIAL que el VAR “favoreció” a Argentina en este partido del Mundial 2026

Una de las jugadas más discutidas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ volvió a estar en el centro de la conversación. Semanas después del torneo, la IFAB publicó una aclaración sobre el protocolo del VAR que confirma que hubo un error en una acción determinante durante un partido de Argentina, que fue beneficiada por esto.

El protagonista fue Breel Embolo, delantero de Suiza, quien fue expulsado en el partido de cuartos de final frente a Argentina, cuando el marcador estaba 1-1. La IFAB explicó que el VAR no debía intervenir para modificar la decisión arbitral y convertir la acción en una segunda tarjeta amarilla por simulación.

Suiza y Argentina se enfrentan hoy por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

IFAB confirma el error del VAR en Argentina vs Suiza

La polémica comenzó cuando el árbitro João Pinheiro amonestó inicialmente a Leandro Paredes tras una disputa con Embolo. Sin embargo, desde el VAR le indicaron que el argentino no había cometido infracción, por lo que el juez retiró esa amonestación y mostró la segunda tarjeta amarilla al atacante suizo por simulación.

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En la circular número 34, la IFAB recordó que el protocolo del VAR únicamente permite revisar una tarjeta amarilla para corregir un error de identidad del futbolista sancionado. En cambio, la naturaleza de la infracción no puede modificarse, por lo que esa intervención no estaba permitida.

Embolo vio la segunda amarilla por simular|Captura de pantalla

Breel Embolo no debió ser expulsado vía VAR y hubo otro caso

El organismo encargado de elaborar las reglas del futbol dejó claro que la aplicación del protocolo fue incorrecta. La revisión del VAR no debía utilizarse para cambiar una falta por una simulación y, como consecuencia, el silbante no debía ser llamado a corregir su error y Embolo no tendría que haber sido expulsado.

La aclaración confirma que hubo un error en la utilización del VAR tanto en este partido como en Paraguay - Estados Unidos, cuando Miguel Almirón también había simulado una infracción y luego fue amonestado tras revisión.

🖥️ VAR PARA CORREGIR "IDENTIDAD" (Deben buscarle un nuevo nombre a dicha facultad del VAR pero ese es otro tema)



🔙 Así como ocurrió en Paraguay vs USA con aquella jugada de Almirón en donde simuló y que le significó una amarilla para un jugador rival y luego se la quitaron;… pic.twitter.com/wiUe5m3bJ8 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) July 12, 2026

La IFAB revisará el protocolo del VAR

La IFAB recordó que, a partir de las actualizaciones más recientes, podrán revisarse las expulsiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla cuando exista un error manifiesto o un caso de identidad equivocada. Sin embargo, esa modificación no era aplicable a la acción protagonizada por Breel Embolo frente a Argentina.

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¿Breel Embolo realmente estuvo mal expulsado en Suiza - Argentina?

Según la IFAB, sí hubo un error en que el VAR actúe, ya que no estaba establecido para esa jugada de Embolo ni la de Almirón. Sin embargo, la regla dice que si un jugador simula una infracción, le corresponde tarjeta amarilla. Es decir, la aplicación estuvo mal realizada por el silbante principal, pero la decisión final sí fue la correcta.

