¿Argentina recibe ayudas en el Mundial? La cruda respuesta de Lionel Scaloni

En la antesala de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Suiza, Lionel Scaloni no esquivó la controversia. En una conferencia de prensa marcada por la firmeza, el entrenador de la Selección Argentina respondió a las críticas y acusaciones sobre supuestas ayudas arbitrales que han circulado en redes sociales y medios durante el desarrollo de la competencia.

Con la claridad que lo caracteriza, el estratega desestimó los rumores de favoritismo con argumentos técnicos: "En el curso que da la FIFA nos mostraron imágenes y se cumplió a rajatabla. Con el VAR es muy difícil que te ayuden. Si te pisan el pie, poco o apenitas, es foul. No hay otra lectura".

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El técnico subrayó que, en la era de la tecnología, las decisiones se basan en protocolos estrictos, y lamentó cómo en el ecosistema digital se magnifica cualquier situación de juego para generar debates infundados. "Desde que tengo uso de razón siempre Argentina es buscada. Es porque anima siempre los torneos", sentenció, restándole importancia a las críticas externas al entender que forman parte del peso histórico de la Albiceleste.

Scaloni diseña el equipo para enfrentar a Suiza|Crédito: @Argentina / X

Lionel Scaloni habló sobre la formación titular que se medirá ante Suiza

En cuanto al armado del equipo que buscará el pase a semifinales, Scaloni se mostró abierto a la estabilidad. Ante la consulta sobre si repetiría el once que venció a Egipto en Atlanta, el DT fue contundente: "Si en otras ocasiones ya lo hice, no sería descabellado que volviera a pasar". La gestión del plantel, que incluyó variantes tácticas como el ingreso de Paredes y Tagliafico en octavos, sigue una línea clara: pensar en la mejora constante del rendimiento colectivo.

Sobre el estado de forma de Lionel Messi, quien atraviesa un momento estelar con 8 goles y 1 asistencia, el entrenador volvió a elogiar su inteligencia táctica. "Leo corre casi siempre parecido, pero está más resolutivo", analizó Scaloni, destacando que el capitán argentino es potenciado por el sistema de juego que lo rodea. "Va a ser el mejor hasta que él tenga ganas", concluyó sobre la leyenda.