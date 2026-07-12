¿Se pueden revisar segundas amarillas? Polémica por la expulsión de Embolo en Suiza ante Argentina

El duelo de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y Suiza vivió un momento de alta tensión que puso a prueba el nuevo protocolo arbitral. Breel Embolo terminó viendo la tarjeta roja tras una acción en la que inicialmente el árbitro había amonestado a Leandro Paredes por una supuesta falta. Sin embargo, tras la intervención del VAR, se determinó que el mediocampista argentino nunca tocó al delantero suizo, evidenciando una simulación que le costó la expulsión al atacante helvético al tratarse de su segunda amonestación. Esta jugada ha vuelto a encender el debate sobre los límites del videoarbitraje.

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La nueva regla del VAR en segundas tarjetas amarillas

A diferencia de ediciones anteriores, donde el VAR únicamente podía intervenir en expulsiones directas con tarjeta roja, la International Football Association Board (IFAB) aprobó una modificación clave para este torneo: las segundas tarjetas amarillas que derivan en una expulsión ahora pueden ser revisadas bajo criterios específicos. El objetivo principal de esta medida es corregir errores manifiestos de "identidad técnica" o de criterio que impacten directamente en la justicia deportiva del encuentro.

¿Qué errores puede corregir realmente el sistema? Es fundamental aclarar que este protocolo no permite revisar cada decisión subjetiva del árbitro. El sistema de videoarbitraje interviene exclusivamente ante errores claros y obvios. Según el protocolo vigente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las situaciones revisables incluyen:

Confusión de identidad: Casos donde el árbitro sanciona al futbolista equivocado por errores de dorsal o rasgos físicos similares.

Casos donde el árbitro sanciona al futbolista equivocado por errores de dorsal o rasgos físicos similares. Errores técnicos evidentes: Acciones por las cuales se muestra una segunda amarilla que, tras la revisión, se confirma que nunca ocurrieron, como ocurrió en la reciente simulación de Embolo.

Es importante destacar que el VAR no intervendrá en apreciaciones subjetivas sobre la intensidad de una falta o el grado de peligrosidad de una acción, siempre que haya existido un contacto real. La autoridad del árbitro principal se mantiene intacta, limitándose la intervención tecnológica a situaciones donde la injusticia es flagrante y verificable. Esta modificación busca errar de raíz las confusiones que han empañado partidos de alta tensión en el pasado, asegurando que las expulsiones sean consecuencia de faltas reales y no de interpretaciones erróneas del reglamento.

