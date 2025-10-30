León quiere olvidar a James Rodríguez: delantero brasileño de 40 millones de euros llegaría a Guanajuato

El Club León perderá una pieza clave para el 2026 como lo es James Rodríguez. Distintas fuentes confirmaron que el colombiano no seguirá en Guanajuato luego del 31 de diciembre y la directiva del equipo escarlata ya está buscando a un nuevo reemplazo. Si bien es cierto que será difícil encontrar un jugador de las características del mediocampista, la Fiera tendría entre ceja y ceja el fichaje de Luciano, delantero brasileño del São Paulo.

Mientras James Rodríguez piensa en su próximo destino , León buscará sumar jerarquía a su ataque y Luciano parece cumplir con los objetivos de búsqueda de la directiva escarlata. Reportes locales indican que el centrodelantero brasileño busca un cambio de aires y una salida al exterior sería ideal en este momento de su carrera para darle un salto de calidad tanto a su currículum como a sus ingresos.

@SaoPauloFC / X Luciano sería el reemplazo de James Rodríguez en León

¿Quién es Luciano, el delantero que busca León en lugar de James Rodríguez?

Luciano se desempeña como delantero centro puramente de área y tiene 32 años de edad. Gran parte de su carrera la construyó en Brasil, aunque jugó en Europa para el Panathinaikos de Grecia y el Leganés de España. Actualmente, lleva más de 5 años jugando en la institución paulista, pero cree que es hora de dar el salto y salir de su zona de confort.

El atacante brasileño tiene contrato con São Paulo hasta el 31 de diciembre del 2026 y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, aunque la misma no sería una referencia del monto de traspaso. Resulta que el conjunto brasileño pediría un número mucho menor al de la cláusula y León no tendría problemas para afrontar su fichaje.

Luciano sería un salvavidas económico para León

A diferencia de James Rodríguez, Luciano cobraría hasta cinco veces menos que el colombiano, según pudo informar Bolavip. Cabe resaltar que el ex Real Madrid tiene un salario de 5 millones de dólares anuales en León, por lo que el club tendría un gran resto económico para afrontar nuevos fichajes con su salida, siendo uno de ellos el de Luciano.

Luciano, un goleador de garantías

Si bien sus números no son exorbitantes, Luciano ha tenido una carrera más que aprobada en São Paulo. Desde su llegada al club en el año 2020, el delantero suma 100 goles y 30 asistencias en 311 partidos jugados. Anteriormente, tuvo pasos por Gremio, Corinthians, Fluminense, Goianiense y Avaí, todos clubes del futbol de Brasil.

James Rodríguez ya tiene varios pretendientes sobre la mesa

La clase de James Rodríguez jamás va a estar en duda y eso el jugador lo sabe. Distintas fuentes aseguran que el futuro del cucuteño podría estar en la MLS, pero varios equipos de la Liga BBVA MX también lo tienen en carpeta. Entre ellos aparecen el Club América, Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey.