Igor Lichnovsky vive otra situación insólita en Club América y un video lo prueba

A lo largo del mercado de fichajes, América deberá definir una serie de cuestiones y una de ellas es el futuro de Igor Lichnovsky. El defensor central chileno no fue tenido en cuenta por André Jardine para disputar el Clausura 2026 y, ante la imposibilidad de registrar nuevos jugadores extranjeros, este no fue inscrito para disputar el torneo. No obstante, un video reciente reveló la situación actual del jugador dentro de Coapa.

A pesar de haber sido apartado del plantel que participa del Clausura 2026, en un video publicado en redes sociales, se puede observar como Lichnovsky aún sigue entrenando con el resto del equipo. El futbolista de 31 años se encuentra buscando club para continuar con su carrera profesional , pero mientras tanto, debe presentarse a las instalaciones de Coapa para trabajar y así seguir cobrando su salario con las Águilas.

Igor Lichnovsky se presenta a entrenar con normalidad en Coapa|Crédito: Club América / Captura de pantalla

Lichnovsky se queda sin tiempo

Ya es un hecho que Lichnovsky no sumará minutos con el América durante el Clausura 2026, por esta razón, deberá encontrar equipo cuanto antes. El mercado invernal de la Liga BBVA MX cierra el día lunes 9 de febrero, por lo que tiene menos de un mes para poder encontrar un nuevo club y salir del conjunto azulcrema. De lo contrario, es posible que Igor permanezca en Coapa por seis meses más, cobrando su salario sin jugar un solo minuto.

Igor Lichnovsky continúa entrenado con normalidad en Coapa, América no le encuentra club y él se tiene que seguir presentando a “trabajar” para seguir cobrando.



Igual y se avienta seis meses más en América con una “beca” si así podemos llamarle, ya mejor le hubieran dado su lana… pic.twitter.com/5MSy5GqKmy — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) January 12, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



Ya rechazó ofertas importantes de México

Distintas versiones mencionan que Lichnovsky tiene la intención de demostrarle a Jardine y a su cuerpo técnico que aún puede ser útil para el América. Hace unas semanas, se dio a conocer que el jugador habría rechazado dos ofrecimientos concretos de la Liga BBVA MX: Necaxa y Pachuca. Esta situación alimenta aún más el rumor sobre que Igor buscará quedarse en el Nido de Coapa y no contemplará ofertas de otros clubes.

Un salario bastante alto de pagar

Una de las razones por las que Lichnovsky no tendría intenciones de salir del América es su alto salario. Reportes indican que el zaguero central estaría recibiendo aproximadamente unos 700,000 dólares por temporada en las Águilas. Si bien no es un sueldo extremadamente alto, pocos clubes están dispuestos a igualar estos números, sobre todo luego del poco rodaje que ha tenido el futbolista durante este último tiempo.