Filtran las jugosas ofertas que habría rechazado Igor Lichnovsky porque en América le pagan esto

Igor Lichnovsky representa un duro dolor de cabeza para el América, equipo que busca liberar plazas de jugador extranjero (NFM) con el objetivo de seguir reforzando su equipo de cara al Clausura 2026. El chileno parece haber tomado la decisión de luchar por un lugar en el Nido de Coapa , a pesar de que no será inscrito para disputar el próximo torneo de la Liga BBVA MX. Incluso habría rechazado ofertas jugosas para no salir de la institución azulcrema.

Las ofertas que Igor Lichnovsky rechazó para quedarse en el América

Reportes indican que el defensor de 31 años habría rechazado ofrecimientos importantes por parte de Pachuca y de Necaxa, además de distintas ofertas provenientes de la MLS. Resulta que todos estos equipos ofrecen un contrato menor en cuanto a salario y Lichnovsky no tiene intenciones de reducir sus pretensiones económicas. Por esta razón, su caso recuerda mucho a lo sucedido con Javairo Dilrosun .

|Instagram @igorlichnovsky

El gran salario de Igor Lichnovsky en el América

Si bien es cierto que el canterano de la U de Chile no cuenta con uno de los salarios más elevados del América, sí es difícil de costear para la mayoría de equipos de la Liga BBVA MX. El sitio Salary Sport, especializado en nóminas de futbolistas, menciona que Lichnovsky tiene un salario de 13 millones de pesos mexicanos al año, es decir, poco más de 700 mil dólares estadounidenses.

Por semana, el jugador del América recibiría hasta $250,000 pesos mexicanos, una cifra que para muchos puede sonar gigante. Lo cierto es que su jugoso salario sería el principal impedimento por el que Lichnovsky no busca salir de Coapa. Ningún equipo está dispuesto a ofrecer dicha cantidad de dinero, por lo que intentará cumplir su contrato con las Águilas para, finalmente, salir del club como agente libre.

El contrato de Lichnovsky con el América

Reportes indican que el chileno tiene contrato vigente con las Águilas hasta el 30 de junio de 2026, por lo que podría abandonar Coapa una vez finalizado el Clausura 2026. Lichnovsky ha perdido terreno durante el último tiempo y no será tenido en cuenta por André Jardine para disputar el próximo torneo. Por esta razón, se dio a conocer que no será inscrito, por lo que pasará el semestre entrenando sin tener la posibilidad de jugar profesionalmente.