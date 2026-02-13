Tottenham elige un interino y reabre la puerta al regreso de Pochettino

Tottenham volvió a un escenario que conoce demasiado bien: cambio de mando en un momento delicado y una decisión que apunta más a sobrevivir el presente que a vender un proyecto de largo plazo. Tras la salida de Thomas Frank, la prioridad se enfoca en estabilizar resultados, bajar la tensión interna y evitar que la temporada se le vaya de las manos al club.

Igor Tudor es nuevo director técnico del Tottenham

Igor Tudor aceptó el cargo para dirigir a Tottenham como entrenador interino hasta el final de la temporada, de acuerdo con reportes de medios británicos. La elección apunta a una solución inmediata: un técnico disponible, con estilo intenso y exigente, y con experiencia reciente en el fútbol europeo después de dirigir a la Juventus.

El movimiento también tiene lectura estratégica. Tottenham optaría por un contrato de corto plazo para mantener abierta la búsqueda del técnico definitivo en verano, un escenario que alimenta la especulación sobre un eventual regreso de Mauricio Pochettino, nombre que vuelve a aparecer como posibilidad real para el futuro cercano del banquillo.

Tudor llega con el reto de cambiar el tono de un equipo que ha sufrido en liga. Los Spurs figuran en décimo sexto lugar de la Premier League y necesitan puntos con urgencia, además de gestionar un calendario que no da respiro. Su debut, además, no será amable: se perfila un North London Derby ante Arsenal como primer gran examen del ciclo.

