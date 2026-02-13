La Concacaf Champions Cup 2026 le sonríe a los mexicanos: esto les espera en octavos de final

La Concacaf Champions Cup 2026 parece sonreírle a México, el país más fuerte históricamente en esta competencia. Resulta que Pumas UNAM ha sido el único equipo mexicano eliminado de la Concachampions (por lo que generó memes). En tanto, los otros clubes aztecas ya avanzaron de ronda y algunos ya saben contra quiénes jugarán en los octavos de final del torneo.

Mientras muchos no conocen el significado de la palabra Concachampions, en México hay muchas expectativas por lo que serán los octavos de final de la competición, donde estarán Club América, Toluca, Cruz Azul, Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL. Hay 3 de esos 5 que ya conocen contra quién se enfrentarán en la próxima fase del torneo continental.

El conjunto azulcrema tiene una mínima ventaja sobre el conjunto de Honduras.|Club América

Cruz Azul - Rayados de Monterrey: cruce mexicano en la Concacaf Champions Cup 2026

Uno de los partidos más esperados por el público mexicano será el de Cruz Azul frente a los Rayados de Monterrey en los octavos de final. La Máquina destruyó con un 8-0 global al Vancouver FC de Canadá. En tanto, La Pandilla venció 3-1 en el global al Xelajú de Guatemala en una serie mucho más apretada.

Se enfrentarán entre el 10 y el 12 de marzo en el partido de ida en CDMX, mientras que la vuelta será entre el 17 y el 19 de marzo en el Estadio BBVA. Rayados cierra de local debido al Ranking CONCACAF.

during the 11th round match between Cruz Azul and Monterrey as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Olimpico Universitario Stadium, on March 08, 2025 in Mexico City, Mexico.|mexsport

Deportivo Toluca, el otro equipo de México con rival confirmado

Los Diablos Rojos de Antonio el Turco Mohamed ya saben quién será su rival. Resulta que Toluca se medirá con San Diego FC de los Estados Unidos en octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Los estadounidenses vencieron 4-2 en el global a Pumas. En tanto, los escarlatas avanzaron directamente a Octavos.

Club América y Tigres UANL esperan rival en Octavos

América espera rival en octavos de final tras vencer 2-1 a Olimpia de Honduras en la Primera Ronda. Su rival saldrá del ganador entre Defence Force de Trinidad y Tobago o Philadelphia Union de la MLS. Juegan la ida el 18 de febrero y la vuelta el 26 del mismo mes. Si las Águilas e Inter Miami continúan avanzando, se medirán en Cuartos.

Tigres de la UANL venció 4-1 en el global al Forge FC de Canadá. Ahora espera por el ganador entre Universidad O&M FC de República Dominicana y FC Cincinnati de la MLS.

Rodrigo Aguirre celebrates his goal 2-0 of Tigres during the round one second leg match between Tigres UANL and Forge FC as part of the CONCACAF Champions Cup 2026, at Universitario Stadium on February 10, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

El resumen de los partidos de los equipos mexicanos en octavos de final