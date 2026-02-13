La Concacaf Champions Cup 2026 le sonríe a los mexicanos: esto les espera en octavos de final
Solamente uno de los equipos mexicanos fue eliminado en la Primera Ronda de la Concachampions
La Concacaf Champions Cup 2026 parece sonreírle a México, el país más fuerte históricamente en esta competencia. Resulta que Pumas UNAM ha sido el único equipo mexicano eliminado de la Concachampions (por lo que generó memes). En tanto, los otros clubes aztecas ya avanzaron de ronda y algunos ya saben contra quiénes jugarán en los octavos de final del torneo.
Mientras muchos no conocen el significado de la palabra Concachampions, en México hay muchas expectativas por lo que serán los octavos de final de la competición, donde estarán Club América, Toluca, Cruz Azul, Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL. Hay 3 de esos 5 que ya conocen contra quién se enfrentarán en la próxima fase del torneo continental.
Cruz Azul - Rayados de Monterrey: cruce mexicano en la Concacaf Champions Cup 2026
Uno de los partidos más esperados por el público mexicano será el de Cruz Azul frente a los Rayados de Monterrey en los octavos de final. La Máquina destruyó con un 8-0 global al Vancouver FC de Canadá. En tanto, La Pandilla venció 3-1 en el global al Xelajú de Guatemala en una serie mucho más apretada.
TE PUEDE INTERESAR:
- OFICIAL: Chivas descarta a su delantero en pleno Clausura 2026; se marcha a una liga menor
- ¿Lo vio Javier Aguirre? Juega en Tigres UANL y para muchos es el mejor jugador del Clausura 2026
- Brilló en Pumas UNAM, vale más de 1 millón y es refuerzo bomba en Sudamérica
Se enfrentarán entre el 10 y el 12 de marzo en el partido de ida en CDMX, mientras que la vuelta será entre el 17 y el 19 de marzo en el Estadio BBVA. Rayados cierra de local debido al Ranking CONCACAF.
Deportivo Toluca, el otro equipo de México con rival confirmado
Los Diablos Rojos de Antonio el Turco Mohamed ya saben quién será su rival. Resulta que Toluca se medirá con San Diego FC de los Estados Unidos en octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Los estadounidenses vencieron 4-2 en el global a Pumas. En tanto, los escarlatas avanzaron directamente a Octavos.
Club América y Tigres UANL esperan rival en Octavos
América espera rival en octavos de final tras vencer 2-1 a Olimpia de Honduras en la Primera Ronda. Su rival saldrá del ganador entre Defence Force de Trinidad y Tobago o Philadelphia Union de la MLS. Juegan la ida el 18 de febrero y la vuelta el 26 del mismo mes. Si las Águilas e Inter Miami continúan avanzando, se medirán en Cuartos.
Tigres de la UANL venció 4-1 en el global al Forge FC de Canadá. Ahora espera por el ganador entre Universidad O&M FC de República Dominicana y FC Cincinnati de la MLS.
El resumen de los partidos de los equipos mexicanos en octavos de final
- Toluca vs. San Diego.
- Cruz Azul vs. Rayados.
- América vs. Defence Force / Philadelphia Union.
- Tigres vs. O&M / Cincinnati.