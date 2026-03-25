Igual que en la Liga BBVA MX: Fernando Gago es humillado por su nuevo equipo

Aunque se hablaba de que un equipo de la Liga BBVA MX podía quedarse sin DT por llegar a la U de Chile, finalmente el elegido por el conjunto sudamericano fue Fernando Gago, el ex entrenador de Chivas de Guadalajara y de Necaxa. El DT de 39 años, ya lejos de México, fue humillado en su debut con su nuevo equipo y vuelve a defraudar.

Mientras que Gago recibió la oferta de un equipo grande y aceptó dirigir a Universidad de Chile. En ese contexto, ya tuvo su debut como entrenador ante La Calera y recibió la humillación de perder por 1-0. Pero, además, el director técnico argentino continúa con una pésima estadística en sus comienzos en cada club que ha dirigido a lo largo de su carrera.

Fernando Gago en Chivas|Crédito: Mexsport

Fernando Gago tuvo pésimos comienzos en cada equipo como entrenador

Aldosivi (2021): Derrota 1-2 ante Godoy Cruz

Racing (2021): Derrota 1-2 con Rosario Central

Chivas de Guadalajara (2024): Empate 1-1 con Santos Laguna

Boca Juniors (2024): Derrota 0-3 con Tigre

Necaxa (2025): Derrota 1-3 con Toluca

U de Chile (2026): Derrota 0-1 con La Calera

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Así, Fernando Gago como entrenador apenas pudo lograr un empate 1-1 (dirigiendo a Chivas) como mejor resultado en un debut con un equipo. Con el resto de sus clubes dirigidos, el ex entrenador de Necaxa en la Liga MX siempre ha perdido. Con U de Chile volvió a ser humillado con una derrota.

Los números de Fernando Gago como entrenador de Chivas

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, especializado en finanzas y estadísticas, estos fueron los números de Fernando Gago en las Chivas de Guadalajara:

Fecha de comienzo: enero de 2024

Fecha de salida: octubre de 2024

Siguiente club: Boca Juniors

Partidos dirigidos: 38

Victorias: 17

Empates: 9

Derrotas: 12

Los números de Fernando Gago como entrenador de Necaxa

Tiempo después de su salida conflictiva del “Rebaño Sagrado”, el DT argentino arribó a los “Rayos” y estos fueron los números de Fernando Gago en Necaxa: