Ilusionó en sus dos primeros juegos y es el más caro de la Liga BBVA MX; ahora ni siquiera es titular

Allan Saint-Maximin llegó procedente de Turquía al América. Su pasado por Europa ilusionó y más después de que en los primeros dos juegos que tuvo hizo gol. Es el más caro de la Liga BBVA MX con un valor de 13 mde, según Transfermarkt. Recientemente, no pasa por su mejor momento y lo demostró en la derrota del América ante el Cruz Azul.

Las Águilas atraviesan una crisis. Son terceros en la general y André Jardine tiene prácticamente a todos sus referentes lesionados. Saint-Maximin no entró de titular ante el Cruz Azul, pues venía saliendo de una lesión, y Brian Rodríguez ha demostrado mejor nivel. El francés llegó como ídolo, pero poco a poco ha perdido su protagonismo.

@clubamerica Allan Saint-Maximin llegó al América como una estrella, pero a sus 28 años no ha ganado ningún título

“Hasta que no vea un equilibrio, podrán jugar juntos. Es muy temprano, estamos lejos de eso”, dijo André Jardine al ser cuestionado sobre por qué no han jugado juntos Allan Saint-Maximin y Brian Rodríguez con el América. Se esperaba que, por las circunstancias, compartieran el campo ante el Cruz Azul.

Te puede interesar:



Los próximos juegos del América en el AP25

Las Águilas cuentan con 27 unidades y están ubicadas en el tercer peldaño. Con ocho victorias, tres empates y dos derrotas, el conjunto de Coapa está muy cerca de ganarse su pase directo a la Liguilla, pero eso tendrá que esperar un poco. En esta jornada doble se verán las caras ante el Puebla. No tiene un cierre tan complicado.

Después de enfrentar al Puebla, se medirán al Mazatlán. En la Jornada 16 reciben al León en el Estadio Ciudad de los Deportes. Para la última fecha del campeonato, chocarán ante el Toluca en una repetición de la última final del campeonato, en la que ambos favoritos al título podrían pelear el liderato general.