IMÁGENES: así es la playera oficial de la Selección de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras el Estadio CDMX luce cada vez mejor y las imágenes lo demuestran, las diferentes selecciones del planeta se preparan para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, con entrenadores que están terminando de diagramar las listas de convocados y con las marcas de indumentaria preparando todo. La Selección de Argentina ya tiene nueva playera oficial.

Además del clásico atuendo albiceleste que refleja la tradición histórica con las icónicas franjas verticales, el celeste con un tono ligeramente más fuerte y con un degradé hacia el azul; Adidas presentó la indumentaria alternativa de la Selección Argentina. Lionel Messi –que viene de provocar una pelea entre mexicanos y argentinos– ya conoce qué jerseys usará.

La camiseta alternativa de la Selección Argentina @adidas para la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/fzX212upBG — Gastón Edul (@gastonedul) March 20, 2026

Los detalles de la nueva playera alternativa de la Selección de Argentina

La playera alternativa del combinado campeón del mundo muestra una base de color negro con detalles en azul, celeste y blanco, que celebra el fileteado porteño y las diferentes expresiones culturales que existen alrededor del país. Jugadores como Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Nico Paz fueron los modelos en la presentación de la camiseta.

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Así como lo hacen los países ganadores de la Copa Mundial de la FIFA, el jersey argentino suplente tendrá el escudo con las icónicas tres estrellas junto al parche de campeón del mundo 2022. En el caso de la playera alternativa, no se especificó si estarán grabados los años en las estrellas (78, 86, 22), como sí están en la camiseta titular celeste y blanca.

La camiseta de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA tiene detalles históricos|X/Adidas

Adidas arriesga con la Selección Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Otro de los detalles más destacados de la nueva piel con la que se vestirá Argentina es que Adidas vuelve a presentar su trifolio Originals. Además, el “manto sagrado” lucirá una inscripción que dice “Argentina” y que cuenta con el Sol de Mayo en la parte trasera del cuello, debajo de la nuca de los futbolistas.

Mientras que en líneas generales la marca alemana de las tres tiras priorizó playeras suplentes blancas con detalles sutiles, sin dudas el de Argentina es uno de los jerseys alternativos más atrevidos. Adidas decidió apostar fuerte para vestir a Lionel Messi y a los campeones del mundo para esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Camiseta Argentina Copa Mundial de la FIFA cuello|X/Adidas

¿Cuánto cuestan las playeras de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En la página web oficial de Adidas México se pueden encontrar los jerseys de la Selección Argentina a 2,999 pesos en versión jugador con el número “10” y el nombre “Messi”. La versión fan vale 1,999 y la de niños tiene un precio de 1,699 sin nombre y 1,799 con “Messi”. La camiseta para mujer (más angosta en la cintura) cuesta 1,999 pesos.