Imágenes sensibles: Orbelín Pineda terminó con herida abierta el partido contra Atlas

Orbelín Pineda fue el foco principal del triunfo de Rayados sobre Atlas en tierras tapatías. El mediocampista de Monterrey generó preocupación al haber recibido una fuerte entrada que le provocó una herida profunda en su pierna derecha. Horas después del encuentro, el futbolista mexicano compartió en sus redes sociales una imagen de su lesión junto a un mensaje para sus seguidores.

Qué pasó con Orbelín Pineda

Transcurría el minuto 74 del juego entre Atlas y Rayados cuando el futbolista regiomontano fue a disputar un balón con el jugador rojinegro Duk. Sin embargo, este último impactó con sus tachones la pierna de Orbelín Pineda, provocando una aparatosa lesión que obligó al cuerpo médico de Monterrey ingresar de forma inmediata al terreno de juego para asistir al futbolista.

El árbitro había dado orden para continuar el partido, pero un llamado del VAR cambió el panorama del encuentro. Luego de observar las repeticiones y analizar la gravedad de la acción, el silbante cambió su opinión y determinó mostrar la tarjeta roja al delantero de Atlas.

A pesar de la gravedad de la herida, Pineda logró recuperarse y regresó al terreno de juego para terminar con el partido en Guadalajara. Sin embargo, las muestras de dolor eran evidentes a pesar de haber protegido el área tras recibir tratamiento.

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Pineda muestra su herida a sus seguidores

Una vez finalizado el partido, el cual tuvo a Rayados como ganador por 2-0, el futbolista de la Selección Mexicana mostró en redes sociales el estado de su pierna, una imagen que generó repercusión rápidamente entre sus seguidores y usuarios debido a la profundidad de la cortada.

"Imposible no vean", fue lo que escribió Orbelín junto a la imagen de su sorprendente lesión. Si bien es cierto que el golpe encendió las alarmas en Rayados, el mediocampista pudo completar los 90 minutos en el triunfo ante los rojinegros y, hasta el momento, el club no ha informado una lesión de mayor gravedad.