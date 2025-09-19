¡INSÓLITO! Un bebé “impone” RÉCORD MUNDIAL en atletismo (VIDEO)

Un bebé ha logrado imponer un nuevo récord mundial junto a su padre, el logro se volvió viral y muy cuestionado por la seguridad del menor.

El récord mundial corresponde a la milla más rápida corriendo mientras empujaba un carrito de bebé. Silas Frantz, un corredor del condado de San Luis Obispo, California, logró la nueva marca al recorrer 1.609 metros en un tiempo de 4:26:29.

La nueva marca la logró el pasado 28 de junio del 2025, durante el Central Coast Athletics Foundation’s All-Comers Meet.

A pesar de superar el récord anterior, ha sido reconocido por su nueva marca pero ciertos medios han detallado que lo señalan como no oficial pendiente de verificación formal.

Frantz criticado por la seguridad de su bebé

Luego de conseguir su marca, las redes sociales señalaron a Frantz por correr con su hijo Otto de poco más de dos meses en su momento pues estaba por debajo de la edad mínima recomendada para hacer ese tipo de actividades.

El motivo es que el bebé no terminar por tener el control total de su cabeza y cuello por lo que podría haberle generado alguna lesión

Hasta el momento el récord se considera no oficial hasta que sea ratificado por Guinness World Records. Frantz envió un video de la carrera para su verificación, un proceso que puede tomar hasta 12 semanas.

¿Quién es Silas Frantz?

Silas Frantz es un atleta estadounidense nacido el 11 de julio de 1993, especializado en carreras de fondo y medio fondo en atletismo. Originario de Virginia, compitió en la escuela secundaria Douglas Freeman y luego en la Universidad de Georgetown, donde estableció récords personales en eventos como los 3000m (8:20.24) y 5000m (14:26.81).

Frantz reconoció posteriormente que debió consultar a un pediatra y expresó que no repetiría el intento con un bebé menor de seis meses.