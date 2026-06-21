Mientras Mikel Oyarzabal gana esto en el Real Sociedad, Lamine Yamal cobra MILLONES en el Barcelona

La Selección de España desató su poderío ofensivo en el Atlanta Stadium y encaminó su rumbo en el Mundial 2026™ con una contundente victoria de 4-0 frente a Arabia Saudita. El triunfo tuvo como grandes protagonistas a la joya del Barcelona Lamine Yamal, quien abrió la cuenta al minuto 10 con su primer festejo en Copa Mundial de la FIFA™, y al experimentado capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, autor de un doblete letal. Sin embargo, más allá de la perfecta sintonía que muestran dentro del terreno de juego, las realidades económicas de ambos atacantes en sus respectivos clubes reflejan un abismo financiero verdaderamente importante.

¡Mikel Oyarzabal amplía la ventaja! España se encamina al triunfo ante Arabia Saudita

¿Cuál es el valor de mercado y cláusulas de salida de Lamine Yamil y Mikel Oyarzabal?

A pesar de sus trayectorias contrapuestas, la cotización de ambos futbolistas en el balompié de élite evidencia cómo el factor de la juventud y la proyección internacional elevan los números a niveles estratosféricos.

Mikel Oyarzabal: Consolidado como el alma y referente de la Real Sociedad , el atacante de 29 años mantiene un sólido valor de mercado de 25 millones de euros . En su última renovación, el conjunto txuri-urdin lo blindó con una cláusula de rescisión de 75 millones de euros , una cifra respetable pero terrenal para el mercado europeo.

Consolidado como el alma y referente de la , el atacante de 29 años mantiene un sólido . En su última renovación, el conjunto txuri-urdin lo blindó con una , una cifra respetable pero terrenal para el mercado europeo. Lamine Yamal: Rompiendo todos los parámetros lógicos de precocidad, el extremo del Barcelona ostenta un impresionante valor de mercado de 200 millones de euros. Para evitar cualquier intento de fuga por parte de los jeques o colosos del continente, la directiva culé le colocó una cláusula de salida histórica de 1,000 millones de euros.

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La enorme diferencia salarial entre Oyarzabal y Yamal en LaLiga

La disparidad también se traslada directamente a las nóminas mensuales que perciben en la liga española de primera división.

Mikel Oyarzabal es el futbolista mejor pagado de toda la plantilla de San Sebastián, percibiendo un salario bruto que oscila entre los 6.2 y 7.8 millones de euros anuales. En contraste, Yamal, con apenas 18 años, ya se ubica en el escalón más alto del Barcelona al ingresar un sueldo base de 15 a 16.6 millones de euros brutos por temporada, prácticamente duplicando los emolumentos de su compañero de selección. Dos mundos financieros radicalmente opuestos que, bajo el escudo de la 'Roja', valen exactamente lo mismo: la ilusión de levantar la Copa del Mundo.

