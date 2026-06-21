¡Histórico! Lamine Yamal se estrena como goleador en la Mundial 2026™ ante Arabia Saudita (VIDEO)

El Atlanta Stadium fue testigo del nacimiento de una nueva leyenda mundialista. Apenas en su segundo compromiso dentro de la máxima fiesta del futbol, el joven maravilla de la Selección de España, Lamine Yamal, hizo estallar las gargantas de miles de aficionados al firmar su primer gol en una Copa Mundial de la FIFA™, abriendo el marcador en el crucial duelo del Grupo H ante Arabia Saudita.

¡Lamine Yamal rompe el cero! España toma ventaja ante Arabia Saudita en el Mundial FIFA™

¿Cómo fue el gol de Lamine Yamal?

Corría apenas el minuto 10 del primer tiempo cuando la maquinaria de 'La Roja' frotó la lámpara. Mikel Oyarzabal, con esa visión de campo que lo caracteriza, levantó la cabeza y filtró un soberbio pase con ventaja hacia el corazón del área saudí. Con una lectura perfecta de la jugada, Yamal rompió la línea defensiva y con la frialdad de un veterano, definió a quemarropa desde muy cerca para poner el 1-0 definitivo en la pizarra. Una auténtica obra de arte basada en la precisión colectiva.

La anotación no solo representa un bálsamo para el combinado dirigido por Luis de la Fuente tras el amargo empate sin goles en el debut ante Cabo Verde, sino que significa una redención absoluta para el atacante blaugrana. El jugador del Barcelona venía arrastrando las dudas de una fuerte lesión que puso en vilo su participación en la justa mundialista 2026.

Verlo correr, desequilibrar y festejar con su icónico gesto, es la confirmación de que la joya de Mataró está de vuelta y al 100% de sus capacidades.

TE PUEDE INTERESAR:



Lamine Yamal: Destinado a brillar en 2026

Catalogado de forma unánime por los expertos internacionales como una de las máximas estrellas llamadas a dominar y brillar con luz propia en este Mundial 2026, Yamal ha disipado cualquier cuestionamiento físico en tan solo diez minutos de juego.

