Así luce su impresionante físico una ex Campeona de Divas de WWE a dos años de su último combate

A más de dos años de su última aparición en el ring, Beth Phoenix vuelve a estar en el centro de la conversación entre los fanáticos de la lucha libre. La integrante del Salón de la Fama de WWE sorprende al compartir imágenes en redes sociales donde deja ver su notable estado físico.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

The Glamazon demuestra que su disciplina se mantiene intacta pese a su alejamiento de la competencia activa. Con 45 años, la luchadora sigue proyectando la fortaleza que la convirtió en una de las figuras más dominantes de su generación.

Su publicaciones no solo reavivan la admiración del público, sino también las especulaciones sobre un posible regreso al cuadrilátero, en un contexto donde su nombre vuelve a resonar con fuerza. Así luce en 2026.

¿Cómo luce actualmente Beth Phoenix tras su retiro del ring de WWE?

Beth Phoenix compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que exhibe su espalda musculada, evidenciando un nivel físico que pocas superestrellas logran mantener tras alejarse del ring. La 3 veces Campeona Femenina de WWE dejó en claro que continúa entrenando con intensidad.

Su última lucha tuvo lugar en Elimination Chamber 2023. Allí hizo equipo con su esposo, Adam Copeland (conocido como Edge en WWE), enfrentando a Rhea Ripley y Finn Bálor. Aquella noche en Montreal, la pareja logró la victoria en un combate que marcó su despedida más reciente de la acción dentro del cuadrilátero.

¿Beth Phoenix planea volver a la WWE o podría llegar a otra empresa como AEW?

Desde su salida oficial de WWE en agosto de 2024, las dudas sobre el futuro de Beth Phoenix no han dejado de crecer. La posibilidad de que siga los pasos de su esposo hacia All Elite Wrestling (AEW) ha sido tema recurrente entre los seguidores de la lucha libre.

En una entrevista con TV Insider, Adam Copeland reconoció que su esposa no descarta volver a luchar. Pero también dejó en claro que su vida actual y compromisos personales podrían dificultar un regreso a tiempo completo.

Mientras tanto, su legado como una de las luchadoras más dominantes de la era moderna permanece intacto. Y su exhibición física en redes sociales reaviva la incógnita sobre si The Glamazon volverá a hacer historia sobre el ring.