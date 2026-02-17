¿Cita romántica? Captan a súper estrella de la NFL junto a famosa luchadora de la WWE

La presencia conjunta de la figura del futbol americano y la lucha libre volvió a encender los rumores, ya que el receptor estrella de los Rams de Los Ángeles Puka Nacua y la luchadora de la WWE Charlotte Flair fueron vistos en las actividades alrededor del Daytona 500 de la NASCAR Cup Series, lo que ha generado especulación sobre una posible relación entre ambos.

Fotografías publicados en redes sociales muestran a ambos en las inmediaciones del circuito durante las festividades previas y durante la carrera, aunado a que se mostraban sumamente contentos.

¿Cuántos años de diferencia se llevan Puka Nacua y Charlotte Flair?

En cuanto a los datos públicos respeto a la edad de cada uno, el receptor nació el 29 de mayo de 2001, por lo que actualmente tiene 24 años. Por su parte, la estrella de la WWE nació el 5 de abril de 1986 y tiene 39 años. La diferencia de edad entre ambos es, por tanto, de 15 años, lo cual es uno de los puntos más llamativos en una hipotética relación sentimental entre las dos figuras mediáticas antes mencionadas.

Las imágenes que circulan muestran a ambos en eventos y sesiones relacionadas con la carrera en charlas con pilotos, fotografías en el paddock y participación en actividades promocionales, pero hasta ahora no hay declaraciones públicas de ninguno de los dos que confirmen una relación formal.

En ausencia de una confirmación directa o una negativa, se recomienda tratar la información como rumor romántico y no como una relación establecida. Desde el punto de vista mediático, este tipo de apariciones públicas en eventos deportivos de otra disciplina suele atraer especulaciones rápidas, más aún cuando involucra a dos personalidades con audiencias amplias en distintas industrias.

¿Cómo se compartaron Puka Nacua y Charlotte Flair en Daytona 500?

Fuentes cercanas a la cobertura de la NASCAR Cup Series indican que las interacciones observadas fueron cordiales y dentro del marco de las actividades del evento; cualquier conclusión sobre el carácter de la relación deberá esperar una confirmación oficial por parte de las partes implicadas.

