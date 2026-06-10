Se fue de Pumas junto con Efraín Juárez y ahora su valor explotó un 600%

Pumas ya suma 2 bajas de cara al Apertura 2026, la más dura, que es la de su entrenador Efraín Juárez, y la de un mediocampista al que le bastó solo 6 meses para que su valor explotara hasta un 600%. Lo anterior, en gran medida, a que sumó minutos en la cancha y fue subcampeón de Clausura 2026. Pero hoy es uno de los dos refuerzos inesperados de Matías Almeyda.

César Garza, quien no fue valorado en Rayados de Monterrey, es el futbolista que incrementó su valor en el mercado, pues a finales de 2025 tenía un precio de tan solo 400 mil euros, pero en cuestión de 3 meses incrementó de una manera exponencial, a tal grado de costar 3.5 millones de euros, de acuerdo con la plataforma de Transfermarkt.

César Garza aumentó su valor cuando estuvo en Pumas.|Crédito: @PumasMX / X

Garza estaba tasado en 3.5 millones de euros en marzo de este año, pero decreció a 3 millones para mayo. No obstante, el incremento fue brutal y puede seguir así en caso de que la rompa en Rayados bajo el mando del “Pelado” para el Apertura 2026.

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La trayectoria de César Garza

El nacido en Nuevo León es canterano de Rayados, club en el que cumplió su sueño de debutar en la Liga BBVA MX. No obstante, la excesiva cantidad de extranjeros hizo que no pudiera sobresalir, por lo que a principios de 2025 fue mandado a préstamo durante un año con el Dundee FC de Escocia.

Estuvo en el futbol europeo durante un año, hasta que a finales de diciembre regresó a México, pero no a Monterrey, sino que se fue a préstamo a Pumas, donde tuvo más minutos que en el viejo continente gracias a la confianza que le brindó Juárez.

Ahora, el seleccionado mexicano Sub-20 reportó en la pretemporada de Rayados y estará bajo el mando de Matías Almeyda, quien es un entrenador que confía en mexicanos, por lo que se espera que tenga la oportunidad de mostrarse y llenarle el ojo al argentino.