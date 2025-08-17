Toluca vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 16 de agosto, resultado de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX; marcador online

Te puede interesar: Tigres vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 16 de agosto, partido de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX; transmisión online

Tras la victoria de Juárez vs Chivas , Toluca se mide vs Pumas en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Antonio Mohamed, los ‘Diablos Rojos’ encaran el partido en el Estadio Nemesio Diez luego de haber vencido a los Bravos de Juárez en la Fecha 4 del certamen. Los detalles del partido los podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

Del otro lado, el cuadro de la UNAM comandado por Efraín Juárez, busca retomar la senda del triunfo tras haber igualado frente a Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario. Con Keylor Navas defendiendo el arco, el cuadro del Pedregal busca su segunda victoria en la presente campaña.

Alineaciones Toluca vs Pumas

Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Andres Pereira, Jesús Gallardo, Everardo López, Franco Romero, Nicolas Castro, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Helinho y Paulinho.

Pumas: Keylor Navas, Pablo Bannevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Ángel Azuaje, José Caicedo, Jorge Ruvalcaba, Santiago Trigos, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Guillermo Martínez.

