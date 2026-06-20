INCREÍBLE: La insólita “explicación” de cadena norteamericana de TV sobre por qué Messi juega con Argentina y no con EE. UU.

Las redes sociales han estallado con una de las tendencias más virales y comentadas de lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Miles de internautas comenzaron a difundir de forma masiva la imagen de una transmisión real de la famosa cadena de televisión estadounidense Fox News. En dicha infografía, el canal sentía la estricta obligación de aclararle a su audiencia que, aunque Lionel Messi juegue actualmente en el Inter Miami de la MLS, no puede jugar para la selección de Estados Unidos, sino para Argentina.

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Las publicaciones virales desataron una oleada interminable de comentarios y burlas a nivel global. El gráfico explicaba de forma técnica y rigurosa el origen geográfico del astro argentino para justificar por qué defiende la camiseta albiceleste y no la de las barras y las estrellas. Sin embargo, la realidad detrás de esta supuesta "asistencia informativa" posee un trasfondo completamente diferente.

El origen de la infografía de Lionel Messi

Verificaciones de datos realizadas por portales especializados confirmaron rápidamente lo que muchos sospechaban: tal infografía jamás apareció en las pantallas de la cadena norteamericana. Todo se trató de una genial sátira diseñada por los propios usuarios de internet.

A través de redes sociales, mentes creativas editaron meticulosamente capturas de video para simular un escenario real dentro de la cobertura del torneo global. El objetivo de esta manipulación no era desinformar, sino evidenciar de forma muy irónica el histórico distanciamiento y el poco consumo de futbol dentro de amplios sectores de la población estadounidense.

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Históricamente, el balompié ocupa un espacio secundario en la preferencia cultural de ese país, situándose por detrás de colosos del entretenimiento como la NFL, la MLB o la NBA.

