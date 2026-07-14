Increíble lo del portero de España: cuál es el sueldo de Unai Simón, nivel de estudios y precio en el mercado

Con transmisión de TV Azteca, Francia y España disputaban la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En la primera mitad España iba ganando 1-0 gracias al gol de penal de Mikel Oyarzabal pero también debido a que el portero español, Unai Simón, tuvo una acción magnífica contra Kylian Mbappé.

Mientras Mbappé quería un gol para liderar la carrera por la Bota de Oro, en España apareció Unai Simón para quitarle el sueño de marcar en el primer tiempo gracias a que salió lejos como un “último hombre” o como un “líbero” para conseguir despejar el balón. A pesar de eso, no es de los jugadores mejores pagados del Mundial ni mucho menos.

|Reuters

¿Dónde ataja Unai Simón y cuál es su salario allí?

Con 29 años, Unai Simón ataja en Athletic Club de Bilbao y su salario es de 8.3 millones de euros, uno de los más altos del equipo Vasco. Allí también juegan Nico Williams y Aymeric Laporte, los únicos dos españoles que ganan más que él en esa institución, según Capology.

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Este es el valor de mercado de Unai Simón, portero de España

El portero nacido en Vitoria-Gasteiz, España, tiene un valor de mercado de 22 millones de euros, de acuerdo a los datos aportados por Transfermarkt.

¿Qué estudió Unai Simón, el portero figura de la selección española?

Unai Simón complementó su carrera como futbolista con su formación académica. El portero cursa la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE), estudios que inició durante el periodo de confinamiento por la pandemia.

España y Francia se juegan todo por un boleto a semifinales|X - @SEFutbol

Antes de eso, el portero español había comenzado la carrera de Fisioterapia tras finalizar el bachillerato, aunque decidió dejarla debido a las exigencias que implicaba su consolidación en el primer equipo.

Los resultados de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España terminó la fase de grupos con siete puntos después de un empate y dos victorias. En la fase eliminatoria derrotó a Austria, eliminó a Portugal y luego superó a Bélgica para avanzar a las semifinales. Estos han sido los resultados:

España 0-0 Cabo Verde — Jornada 1

España 4-0 Arabia Saudita — Jornada 2

Uruguay 0-1 España — Jornada 3

España 3-0 Austria — 16avos de Final

Portugal 0-1 España — Octavos de Final

España 2-1 Bélgica — Cuartos de Final

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