Equipo GRANDE de Argentina le cierra la puerta a Martín Anselmi: otra oportunidad que se escapa

Independiente de Avellaneda ha tomado una decisión clave en medio de una temporada turbulenta: el club argentino descartó oficialmente al técnico Martín Anselmi, quien sonaba con fuerza tras sus pasos por Cruz Azul y Porto, y anunció que llegó a un acuerdo verbal con Gustavo Quinteros para asumir como nuevo entrenador del primer equipo.

ÚLTIMA HORA: Estos fueron los 4 GOLES con los que Pumas derrotó al Mazatlán en la Jornada 8 del Apertura 2025

¿Por qué Independiente escogió a Gustavo Quinteros?

La dirigencia del Rojo, encabezada por Néstor Grindetti, se movió con rapidez tras la renuncia de Julio Vaccari, quien dejó el cargo luego de la derrota ante Banfield y una racha negativa que incluyó la eliminación de la Copa Sudamericana. Aunque Anselmi era uno de los candidatos más mencionados y querido por los aficionados por su experiencia internacional y conocimiento del futbol sudamericano, finalmente se optó por Quinteros, un técnico de 60 años con amplio recorrido y reciente campeón con Vélez en la Liga Profesional 2024.

¿Cuáles son los equipos que ha dirigido Gustavo Quinteros?

Quinteros, quien también dirigió a las selecciones de Bolivia y Ecuador, además de clubes como Colo-Colo, Emelec y Gremio, ya cruzó contratos con Independiente y, si todo marcha según lo previsto, firmará hasta diciembre de 2026. El estratega santafesino llegará en las próximas horas desde Miami y estará presente en el palco este domingo ante San Lorenzo, mientras que su debut oficial será nada menos que en el clásico de Avellaneda frente a Racing, el próximo 28 de septiembre en el estadio Presidente Perón.

TE PUEDE INTERESAR:



La apuesta por Quinteros representa un giro hacia un perfil con experiencia, carácter y conocimiento del futbol argentino. Su reto será mayúsculo: levantar a un equipo golpeado, reconectar con la afición y devolverle protagonismo a uno de los cinco grandes del país. El clásico ante Racing será su primera gran prueba, en un contexto cargado de presión y expectativas.

