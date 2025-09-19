El CURIOSO dato que explica el dominio de los Colts en el inicio de temporada

Uno de los equipos más sorprendentes después de dos semanas de acción en la temporada 2025 de la NFL es sin duda Indianápolis, los Colts de Daniel Jones han triunfado en un par de compromisos en casa gracias a la gran actuación del veterano quarterback y a una defensiva oportuna. Sus triunfos sobre los Dolphins y Broncos tienen varias explicaciones, pero un curioso dato es quizá el más revelador.

Sucede que la escuadra de Shane Steichen todavía no despeja en lo que va de campaña, ningún otro equipo en la era del Super Bowl lo había hilado dos partidos así para iniciar la temporada. Aunque Rigoberto Sanchez vio el campo en una ocasión para ejecutar una patada, esta fue nulificada por castigo. Su única labor hasta ahora ha sido la de sostener en ovoide en los goles de campo.

Los Colts son la mejor ofensiva de la NFL, promediando poco más de 445 yardas por partido (considerando que los Bills ya jugaron tres) y anotando 62 puntos en el amanecer de la campaña. El éxito se debe en gran medida a un espectacular Jones, pero también a las 236 yardas que Jonathan Taylor ha logrado por tierra detrás de una sólida línea. El ataque de los Potros puso puntos en sus siete series contra Miami y en las primeras tres ante los Broncos.

La ofensiva de Indianápolis todavía no ha entregado el ovoide y ante el oportunismo de su defensiva, ha sabido sacar los partidos adelante. Ahora viajarán para medirse a los Tennessee Titans, que le toleraron más de 30 puntos y 439 yardas a los Rams. Veremos hasta qué punto puede permanecer Rigoberto Sanchez ‘sin hacer su trabajo’.

Spencer Shrader brilla con Colts mientras Rigoberto Sanchez ‘descansa’

El éxito de la ofensiva de los Indianapolis Colts en este inicio de temporada no solo se ha visto reflejado en la cantidad de touchdowns que anotan, también en la efectividad que presumen en goles de campo. Spencer Shrader es el pateador que más ha intentado y convertido, acertando en sus nueve oportunidades.

