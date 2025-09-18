NFL también inaugurará el Estadio Banorte y estos son todos los detalles del próximo encuentro

El Estadio Banorte (ex Azteca) trabaja a marchas forzadas para quedar listo previo al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El futbol no es único deporte que quiere hacerse presente en el Coloso de Santa Úrsula después de su grandiosa remodelación. El dueño de los Vaqueros de Dallas de la NFL, Jerry Jones, aseguró que cuando el inmueble quede listo, su equipo vendrá a jugar a la Ciudad de México. Las mejoras que se le están haciendo van desde los exteriores, como en su interior, con las tribunas, los palcos, los vestidores y mucho más.

Los aficionados al deporte está sumamente emocionados por ver las mejoras del Estadio Banorte. En los últimos días, se dio a conocer que tendrá un parecido a los grandes inmuebles de la NFL y eso provocaría que se jugarán más partidos en México. Jerry Jones sabe que una de la fanaticada más leal que tienen los Vaqueros de Dallas está en México y, por lo mismo, “cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Dallas Cowboys allá”. Esto lo dijo el propietario en una entrevista que dio para las redes sociales de su franquicia.

“Lo más importante es tener a nuestros fans allá en México apoyando a su equipo. Pero más importante aún es que cuando vayamos allá y tengamos a esa afición apoyándonos, eso nos hace sentir más cercanos a todos nuestros fans hispanos acá en Estados Unidos. Queremos mostrarles a todos nuestros fans en este país, lo que significan los aficionados hispanos para los Dallas Cowboys”, añadió.

¿Cuándo fue la última vez que los Dallas Cowboys vinieron a México?

Si todo se da como lo esperado, los Dallas Cowboys regresarían a México después de 25 años de disputar su último partido en tierras tricolores. La última vez que asistieron al Estadio Azteca fue para enfrentar a los Raiders de Oakland y lograron una victoria de 21-6. Todos los partidos que ha disputado el equipo texano son en pretemporada, por lo que verlos en un duelo de temporada regular sería una enorme alegría para sus fanáticos.