Indirecta muy directa: jugador del América calienta el Clásico Nacional contra Chivas

Israel Reyes incendió el Clásico Nacional al declarar que América no aspira solo a ganar partidos importantes, como el que sostendrá contra Chivas, sino a llegar a finales y conseguir campeonatos. Sin dudas es una indirecta que no caerá nada bien en el seno del equipo rojiblanco ni en su afición que está ávida de triunfos, por lo que Gabriel Milito va con todo al recibir a 3 refuerzos.

“No puedes salvar temporadas que no has hecho muy bien al ganarle a tu archirrival, creo que siendo un equipo grande no aspiras a ganar un partido o al club que mejor está. No aspiramos a ganar un partido, aspiramos a llegar y ganar la final, de nada sirve estar en la Liguilla y no ganarla”, declaró el defensa del América, quien es uno de los más valiosos y quería irse a toda costa del club .

@israelreyesr58 Israel Reyes incendió el Clásico Nacional al declarar que Chivas aspira a ganar un partido, mientras que América, campeonatos

¿Cómo ve el Clásico Nacional Israel Reyes, jugador que le mandó una indirecta a Chivas?

Israel Reyes dio conferencia de prensa a medios, previo al Clásico Nacional, en la que declaró que sería más vistoso el duelo si por lo menos Chivas marchara bien en este Apertura 2025, pues América le saca 13 puntos de diferencia en la Tabla General, aunque lo ve como un duelo más de la Liga BBVA MX.

“Es un partido más para mí, sé que es un Clásico y obviamente lo jugamos a ganar. Se sabe que tenemos que sumar en un partido así de importante para el América. Sí, sería un poco más vistoso, pero de todos modos vamos con las mismas ganas de ganarlo”, concluyó el futbolista de 25 años.

¿Cuándo será el Clásico Nacional entre Chivas y América?

Chivas y América se enfrentarán una vez más en el Clásico Nacional que se disputará el sábado 13 de septiembre a las 9:15 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. El conjunto del Guadalajara buscará componer el camino ante su acérrimo rival, mientras que el conjunto de Coapa defenderá su invicto.