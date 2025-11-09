El inédito gesto de Sergio Ramos con Chivas que repudió gran parte de la afición de Monterrey

Sergio Ramos estuvo presente en la dura derrota que sufrió Monterrey frente a Chivas en la última jornada del Apertura 2025 . Los regios fueron goleados por 4-2 en el Estadio Akron y cerraron una actuación irregular durante los últimos juegos, a pesar de haber clasificado de forma directa a los cuartos de final de la Liga BBVA MX. Sin embargo, la afición de Rayados no estuvo muy contenta con un gesto que tuvo el defensor español durante el partido.

El inesperado gesto de Sergio Ramos hacia Chicharito Hernández

Chicharito Hernández marcó en el minuto 90+4 el 4-2 definitorio de Chivas sobre Monterrey y, posiblemente, su último gol como futbolista del Guadalajara . El delantero de 37 años rompió en llanto y, posteriormente, Ramos fue a felicitarlo por su anotación. Este gesto fue viral en redes sociales, donde algunos aficionados de Rayados creen que el español no fue afectado por la derrota de su equipo.

La reacción de los aficionados de Monterrey al gesto de Sergio Ramos con Chivas

Gran parte de la afición no respaldó el gesto de Sergio Ramos. Un fanático soltó: “Piquetazo de ojos”, mientras que otro comentó: “Le valió madres que humillaran a su equipo, vaya contratación”. Eso no es todo, ya que los comentarios negativos no pararon de caer: “Está de vacaciones”, y “Desvergonzado”, se pudo llegar a leer.

No obstante, ciertos aficionados creen que el gesto de Ramos fue un acto de bien hacia el futbol. “¡Bien por Ramos! Esto es futbol, no guerra”, esbozó un aficionado de Chivas, mientras que otro soltó: “Grande, Sergio Ramos”. Sin embargo, los comentarios negativos sobresalen respecto a los positivos. ¿Hizo bien el español en felicitar a su excompañero?

Sergio Ramos y Chicharito Hernández compartieron vestidor en Real Madrid

Chicharito jugó una temporada en el Real Madrid, precisamente la 2014/15. Allí compartió vestidor con Ramos, donde lograron ganar solamente un título juntos: el Mundial de Clubes 2014 jugado en Marruecos. Aquella ocasión, el equipo español derrotó por 2-0 a San Lorenzo, equipo argentino, en la final. Incluso el defensor anotaría uno de los tantos del partido.