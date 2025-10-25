El inesperado logro que Santiago Gimenez puede conseguir en Milan y que solo un mexicano pudo

Santiago Gimenez llegó al AC Milan a principios de 2025 y ya podría ser uno de los pocos mexicanos en conseguir un logro importantísimo. Resulta que su equipo se ubica en la segunda posición de la Serie A, a un punto de Napoli (actual líder) y, de seguir en buena forma, podría aspirar por ganar el Scudetto a final de temporada, título que solo Hirving Lozano logró conseguir para México.

Milan empató 2-2 frente al Pisa y se posicionó como segundo en la tabla de la Serie A con 17 unidades. Solamente es superado por Napoli (con 18 puntos), equipo que derrotó por 3-1 a Inter de Milán este sábado 25 de octubre. Aún queda mucho torneo por delante, pero el Rossonero comenzó la temporada con el pie derecho y Santi Gimenez, que rechazó a Chivas recientemente , podría ser el segundo mexicano en levantar un Scudetto.

Santiago Gimenez podría ser el segundo mexicano en ganar el Scudetto

Hirving Lozano: el primer mexicano en ganar la Serie A

En 2023, el ‘Chucky’ Lozano se convirtió en el único futbolista mexicano en la historia en ganar la Serie A. Dicho logro fue adquirido con el Napoli durante la temporada 2022/23 y entró a una selecta lista de los jugadores con dicha nacionalidad que salieron campeones en Europa.

El Scudetto de Lozano y de aquel Napoli pasó a la historia, ya que el mexicano fue titular en el último partido de la temporada y fue el primer título de los napolitanos luego de 33 años de sequía. Su última consagración había sido en el año 1990, de la mano de la leyenda argentina Diego Armando Maradona.

En aquella ocasión, Napoli arrasó en la Serie A: finalizó la temporada con 90 puntos en 38 juegos, sacándole una diferencia bastante amplia a la Lazio, equipo que terminó en el segundo lugar de la tabla con 74 unidades. Ahora, Santi Gimenez buscará sumarse al ‘Chucky’ Lozano si logra mantener el buen ritmo en Milan.

Los números de Santiago Gimenez en este inicio de temporada

Desde que comenzó la temporada en Europa, el delantero mexicano de 24 años jugó 10 partidos con el Milan: 8 de Serie A y 2 de Copa Italia. Sus registros indican un gol y dos asistencias hasta el momento, aunque no ha logrado marcar en liga hasta la fecha. De todos modos, Gimenez es considerado titular por Massimiliano Allegri, su entrenador.