Santi Gimenez decepcionó a muchos al decir esto sobre Chivas: “Ninguna de las dos”

Chivas logró levantarse tras los malos resultados obtenidos a principios del Apertura 2025 y gran parte del mérito es para Gabriel Milito, quien dejó fuera de la convocatoria a dos históricos del club ante Querétaro . Si bien es cierto que el equipo cuenta con Armando González en la delantera, la falta de gol ha sido un problema recurrente en Guadalajara y, en este contexto, Santi Gimenez se refirió a la posibilidad de jugar allí en un futuro.

Durante un vivo de TikTok, el delantero de la Selección Mexicana fue consultado por un seguidor sobre si algún día jugaría en Chivas y Santiago Gimenez rápidamente soltó: “Para empezar, ni sé si puedo jugar en Chivas”. Además, continuó: “Por lo que me han dicho, no puedo porque necesito o haber nacido en México o que mis papás hayan nacido en México. Y pues no, ninguna de las dos”. Por otro lado, Gimenez reveló como consiguió el último iPhone .

La razón por la que Santiago Gimenez no puede jugar en Chivas

Como bien explicó Santi, el delantero del AC Milan no puede jugar en Chivas debido a las normativas del propio club. Resulta que Gimenez nació en Argentina y, además, sus padres son argentinos. Por este motivo, el goleador nacionalizado mexicano no podría jugar en Guadalajara por más que sea uno de sus deseos.

Muchos se preguntarán por qué Santi Gimenez tiene la nacionalidad mexicana, ya que no tiene ninguna relación con nuestro país. Pues esto no es así, ya que el ex Cruz Azul llegó a México cuando tenía apenas 3 años de edad. Al haber vivido gran parte de su vida en territorio nacional, Gimenez obtuvo la nacionalidad, la cual le permite formar parte de la Selección Mexicana.

La reacción de los aficionados de Chivas a las palabras de Santi Gimenez

Los dichos de Gimenez generaron revuelo en las redes sociales, donde muchos fanáticos del chiverío lamentaron la noticia: “Díganle que sí puede, que no nos daremos cuenta”, dijo un aficionado. En tanto, otro soltó: “Me gustaría, porque es más mexicano que otros, Pero, por regla, no puede jugar en Chivas”.

Santi Gimenez confirmó que tampoco jugaría en Pumas

Tras su explicación sobre por qué no puede jugar en Chivas, el ‘Bebote’ recibió otro comentario: “Vente a Pumas”. Primero, esbozó una pequeña sonrisa y luego contestó: “Déjame aquí mejor (AC Milan). Acabo de llegar… estamos primeros…”. De esta manera, Santi le cerró las puertas a dos clubes de la Liga BBVA MX.