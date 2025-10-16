La cifra EXACTA de pesos mexicanos que gana en una semana Santiago Gimenez en Milan

Santiago Gimenez no es de los mejores pagados del Milan, pues antes de él hay 8 futbolistas que perciben un gran sueldo. No obstante, el delantero gana semanalmente 89 mil euros, que en pesos mexicanos son 1.9 millones, de acuerdo con la plataforma Capology. El seleccionado nacional vive su primera etapa con los rossoneri, club con lo que no ha tenido un buen rendimiento, pues actualmente se sigue desvalorizando, al igual que sus goles .

Gimenez se encuentra en el puesto 9 de los que más ganan en el club italiano, pues llegó como refuerzo bomba a principios de 2025 luego de reventarla con el Feyenoord en Países Bajos. Sin embargo, el rendimiento del canterano de Cruz Azul no ha sido el esperado, pues incluso tuvo una sequía goleadora de 4 meses sin anotar. Pese a ello, es un constante en la Selección Mexicana, aunque podría no estar próximamente debido a un gran motivo .

Santiago Gimenez

Santiago Gimenez y los mejores pagados del Milan

Santiago Gimenez no se encuentra entre los mejores 5 pagados del Milan, pese a que es el delantero titular del club y es que por encima de él se encuentran futbolistas top, los cuales ganan al año:



Cristóbal Nkunku – 9.2 millones de euros (197.3 millones de pesos) Adrien Rabiot – 9.2 millones de euros (197.3 millones de pesos) Luka Modric – 6.4 millones de euros (137.2 millones de pesos) Rafael León – 6.4 millones de euros (137.2 millones de pesos) Youssouf Fofana – 5.5 millones de euros (117.9 millones de pesos) Rubén Loftus-Cheek – 5.1 millones de euros (109.3 millones de pesos) Christian Pulisic – 5.1 millones de euros (109.3 millones de pesos) Ardón Jashari – 4.6 millones de euros (98.6 millones de pesos) Santiago Gimenez - 4.6 millones de euros (98.6 millones de pesos)

Los bajos números de Santiago Gimenez en el Milan

Santiago Gimenez ha venido de más a menos desde que llegó al Milan a principios de 2025, pues pese a que inició con el pie derecho en los primeros partidos, la pólvora se le quemó a finales de la temporada pasada. Incluso, el exjugador de Cruz Azul tardó en anotar 4 meses en un partido oficial con los rossoneri.

El canterano de Cruz Azul suma 8 partidos con el Milan en esta temporada, en los que solo ha marcado un gol y asistido en una ocasión en la Coppa de Italia, por lo que no se ha estrenado en la Serie A, según estadísticas de BeSoccer, situación que llama la atención, pues es el delantero titular en el cuadro que dirige Massimiliano Allegri.

El delantero tampoco pudo marcar con la Selección Mexicana en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 que se disputaron en la Fecha FIFA de octubre. En el duelo ante Colombia saltó a la cancha como titular, pero en el encuentro contra Ecuador ingresó de cambio en el segundo tiempo.