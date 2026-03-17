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¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Información filtrada: precio y fecha del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Falta cada vez menos para el lanzamiento del álbum de estampas de la Copa del Mundo

Información filtrada: precio y fecha del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026
|Google Gemini

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y el Estadio CDMX podría recibir 2 grandes noticias o espantosas antes del fin de semana. En ese contexto, hay muchos futboleros que, además de disfrutar de los partidos, también anhelan sacar a relucir su afición por el coleccionismo. El álbum oficial del Mundial al fin tiene información filtrada.

Mientras las imágenes del Estadio CDMX ilusionan de cara a la justa internacional, recientemente se conoció la fecha en la que se lanzará el álbum y el posible precio del mismo y de las estampas. En ese marco, en sus redes sociales Panini anunció que el 1 de abril iniciará la preventa del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estampas Panini de Qatar 2022

Panini reveló los primeros detalles del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

“La cuenta regresiva ha comenzado! Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar. La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya casi está aquí, celebrando el evento de futbol más grande del mundo con una colección como ninguna otra”, reza el comienzo de la publicación oficial de Panini en redes sociales.

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Acto seguido, en su cuenta de Instagram dieron algunos detalles: “48 selecciones clasificadas. Leyendas, estrellas emergentes y momentos icónicos. Todo dentro del clásico álbum Panini. Un torneo. Una colección global. Todo empieza con Panini. La preventa comienza el 1 de abril. Sé de los primeros en unirte a esta experiencia. Mantente atento, próximamente avances exclusivos”.

¿Cuánto saldría completar el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Al margen de la publicación oficial, avanzan filtraciones en redes sociales que indican que el álbum tendría un precio aproximado de entre 50 y 100 pesos, pudiendo ser un poco más elevado en su edición de tapa dura. En tanto, los sobres de estampas podrían costar entre 18 y 25 pesos y contar con 5 o 6 estampitas.

De acuerdo con estimaciones de los insiders del coleccionismo, el álbum de Panini podría alcanzar alrededor de 112 páginas y acercarse a las 980 estampas. En ese marco, si efectivamente hay 980 espacios y cada sobre incluye 5 cromos, serían necesarios cerca de 200 sobres (4,000 pesos aproximadamente) para completarlo, siempre que se intercambien estampitas repetidas.

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