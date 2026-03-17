El Estadio Banorte podría recibir 2 noticias increíbles o espantosas antes del fin de semana

Los avances del Estadio CDMX están mejor que nunca para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, en la previa a la cita mundialista, el Estadio Banorte (ex Estadio Azteca) podría recibir 2 noticias increíbles o espantosas antes de este mismo fin de semana. Los fanáticos del futbol en México estarán muy concentrados en esto.

Mientras que al Estadio Monterrey no le faltaba casi nada a 100 días del Mundial, al Estadio Ciudad de México sí le faltaban varios avances. No obstante, en la actualidad el Coloso de Santa Úrsula está en perfectas condiciones y en el corto plazo puede recibir a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, dos de los mejores futbolistas de la historia.

El Estadio Banorte también podría recibir pésimas noticias

Hay posibilidades muy grandes de que Cristiano Ronaldo finalmente sí juegue el amistoso entre la Selección Nacional de México y su par de Portugal, en el partido de reinauguración del ex Estadio Azteca. Antes del fin de semana se conocería la respuesta final del capitán del seleccionado luso. Podría ser positiva o negativa.

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Por otra parte, también existe la posibilidad muy alta de que Lionel Messi pise lo que será el Estadio CDMX, puesto que hay posibilidades de que el Inter Miami y el Club América se enfrenten en la Concacaf Champions Cup. Esta misma semana se conocerá si las Águilas superan a Philadelphia Union y si las Garzas avanzan ante Nashville. Podrían quedar afuera ambos.

¿Qué debe pasar para que Cristiano Ronaldo juegue en el Estadio CDMX?

Uno por uno: todos los partidos de México vs. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo|Selección Nacional de México

El sábado 28 de marzo Portugal y México reinauguran el Estadio Banorte (Estadio CDMX para el Mundial de la FIFA). Para que CR7 juegue allí, debe ser convocado por su entrenador y recuperarse de la lesión que tenía. Por el momento, parece que todo eso se cumplirá y antes del fin de semana se dará a conocer.

¿Qué debe pasar para que Lionel Messi juegue en el Estadio Azteca (ahora Banorte)?

Para que Leo Messi juegue en el ex Estadio Azteca, el Inter Miami debe ganarle a Nashville en Florida este miércoles 18 de marzo a las 17:00 (hora del Centro de México), puesto que en la ida empataron 0-0. De esa manera los de Florida avanzarían a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Apenas dos horas después el Club América recibirá a Philadelphia Union luego del 0-1 a favor de la ida en Estados Unidos. En su casa, con un empate o una derrota convirtiendo un gol (1-2, 2-3, etc.) ya le alcanzará para jugar ante el ganador de Inter Miami y Nashville.