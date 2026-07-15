En qué año ganó Inglaterra su único Mundial: también enfrentó a Argentina

Inglaterra buscará volver a una final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero para lograrlo deberá superar nuevamente a Argentina, un rival con el que protagoniza una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial. Sin embargo, la historia recuerda que el único título mundial de los ingleses llegó hace exactamente 60 años, en el Mundial de 1966, disputado como anfitriones.

Aquel torneo no solo terminó con Inglaterra levantando por primera y única vez la Copa Mundial, sino que también dejó uno de los capítulos más recordados de la rivalidad con Argentina. Ambas selecciones se enfrentaron en los cuartos de final, en un encuentro cargado de tensión que terminó 1-0 para los locales y que todavía hoy sigue siendo motivo de debate entre los aficionados e historiadores del fútbol.

Expulsion de Rattin contra Inglaterra, Mundial 1966.https://t.co/ql7fkXQGbD — Futbol Retro ARG (@FutbolRetroAr) July 11, 2026

¿Cómo ganó Inglaterra su único Mundial?

La Copa Mundial de la FIFA de 1966 se disputó en Inglaterra y reunió a 16 selecciones. El equipo dirigido por Alf Ramsey avanzó hasta los cuartos de final, donde eliminó a Argentina por 1-0 gracias a un gol de Geoff Hurst.

Ese partido quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, quien permaneció varios minutos en el campo protestando porque no entendía las explicaciones del árbitro alemán Rudolf Kreitlein. La polémica fue tan grande que años después inspiró la creación de las tarjetas amarillas y rojas, implementadas por la FIFA desde el Mundial de México 1970 para facilitar la comunicación arbitral.

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Tras eliminar a Argentina, Inglaterra venció a Portugal en semifinales y derrotó 4-2 a Alemania Federal en la final disputada en Wembley, después de un tiempo suplementario. Ese sigue siendo, hasta la fecha, el único campeonato mundial conquistado por los ingleses.

Desde aquel cruce de 1966, ambas selecciones protagonizaron algunos de los partidos más memorables de la historia de la Copa del Mundo. El más recordado ocurrió en México 1986, cuando Diego Armando Maradona marcó la histórica "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales, en la victoria argentina por 2-1.

Luego volvieron a enfrentarse en Francia 1998, donde Argentina eliminó a Inglaterra por penales tras empatar 2-2, y en Corea-Japón 2002, cuando los ingleses se impusieron por 1-0 con un gol de David Beckham. Ahora, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ suma un nuevo capítulo a una rivalidad que atraviesa generaciones.

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