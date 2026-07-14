Lo dijo Maradona hace 40 años: Así debe jugar Argentina para ganarle a Inglaterra en el Mundial 2026

La selección de Argentina volverá a cruzarse con Inglaterra ya que este miércoles disputarán una de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este duelo inevitablemente revive el recuerdo de México 1986 y de la actuación inolvidable de Diego Armando Maradona frente al conjunto británico.

A cuatro décadas de aquel partido, las palabras de Maradona antes de salir al Estadio Azteca vuelven a tomar fuerza. Lejos de recurrir a un discurso cargado de emociones o de la histórica rivalidad entre ambos países, el capitán argentino habló únicamente de futbol y explicó cuál era, a su entender, la forma correcta de enfrentar a Inglaterra.

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Lo que dijo Maradona antes de enfrentar a Inglaterra en 1986

En la rueda de prensa previa a los cuartos de final del Mundial de México 1986, Maradona fue consultado sobre el planteamiento que debía tener Argentina. Su respuesta fue breve y directa.

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“¿Cómo se le juega a este equipo inglés? Se le juega con pelota al piso, se le juega con pelota dominada, como siempre jugamos los argentinos. No tenemos por qué cambiar la manera de jugar porque sea Inglaterra”, sostuvo Maradona.

Ese mensaje terminó cobrando un valor especial con el paso de los años. Días después, Maradona marcó “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”, dos acciones que quedaron para siempre en la historia de los Mundiales.

El recuerdo del Argentina vs Inglaterra de México 1986

Después de un primer tiempo con pocas oportunidades y varias infracciones sobre Maradona, el capitán argentino cambió el partido en apenas cuatro minutos. A los 51 marcó el primer gol con la recordada “Mano de Dios” y, a los 55, anotó una de las jugadas más emblemáticas de la historia del futbol tras dejar atrás a varios rivales antes de vencer a Peter Shilton.

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Gary Lineker descontó para Inglaterra en la recta final, pero Argentina sostuvo la ventaja y avanzó a las semifinales. Dos encuentros más tarde, levantó el título mundial en el Estadio Azteca.

Argentina buscará repetir la historia ante Inglaterra

Cuarenta años después, Argentina vuelve a encontrarse con Inglaterra en una instancia decisiva. Aunque los protagonistas son distintos, el antecedente de 1986 sigue muy presente. El consejo de Maradona también mantiene vigencia: conservar la identidad futbolística, apostar por la pelota al piso y no modificar el estilo de juego por el rival que haya enfrente.

